Модель носила парики 16 лет и никто не заметил
29-летняя девушка из Мэннингтри, Эссекс, рассказала, что на протяжении 16 лет носила разные парики, и никто не заметил. Лауре было всего 13 лет, когда на ее голове парикмахер впервые заметил лысину. Со временем волосы стали выпадать чаще, девочке поставили диагноз «универсальная алопеция». Это состояние, которое вызывает полное выпадение волос на коже головы и на теле. Из-за того, что никто из сверстников не сталкивался с подобными проблемами, Лора чувствовала себя одинокой и стыдилась своего недуга.
Model covered hair loss for 16 years from age 13 with wigs - and no one noticed https://t.co/e0ckAwLGdV— carol (@eastaffc) November 29, 2020
«В моей жизни никто не говорил о женщинах, теряющих волосы, — сказала она. — Я чувствовала себя единственным человеком с таким заболеванием. Я не ходила в школу несколько недель, в то время в моей жизни происходило так много всего, и это было уже слишком. Я уже была пухленькой, я не хотела быть лысой пухлой девочкой».
В 14 лет она получила свой первый парик и с этого дня носила его каждый день. Она также использовала шляпы, чтобы покрыть голову. Несмотря на проблемы с волосами, девушка стала моделью.
«Я ненавидела человека, которого видела в зеркале, и предполагала, что другие люди будут чувствовать ко мне то же самое», — делится переживаниями британка. Во время карантина из-за коронавируса девушка решила навсегда избавиться от стеснения и заявить о своей болезни.
«Я работаю дома с марта и не ношу свой парик. Прихожу домой и первым делом снимаю его, чтобы по вечерам было удобно. В июне я, наконец, опубликовала фото себя лысой. Я задумалась, почему могу видеть красоту в других, а не в себе? Парики могут быть забавными и подчеркивать вашу красоту или заставлять выглядеть иначе, но вы не должны зависеть от этого».
Фото: pexels.com
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