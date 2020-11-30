Модель носила парики 16 лет и никто не заметил

В 14 лет она получила свой первый парик и с этого дня носила его каждый день. Она также использовала шляпы, чтобы покрыть голову. Несмотря на проблемы с волосами, девушка стала моделью.

«Я ненавидела человека, которого видела в зеркале, и предполагала, что другие люди будут чувствовать ко мне то же самое», — делится переживаниями британка. Во время карантина из-за коронавируса девушка решила навсегда избавиться от стеснения и заявить о своей болезни.

«Я работаю дома с марта и не ношу свой парик. Прихожу домой и первым делом снимаю его, чтобы по вечерам было удобно. В июне я, наконец, опубликовала фото себя лысой. Я задумалась, почему могу видеть красоту в других, а не в себе? Парики могут быть забавными и подчеркивать вашу красоту или заставлять выглядеть иначе, но вы не должны зависеть от этого».