Модель Крисси Тейген объяснила, почему ее губы внезапно стали похожи на пельмени
В своем Instagram-аккаунте Тейген пояснила, что у нее явная аллергическая реакция на пестициды или что-то еще, что было в кожице апельсина, которую она надкусила, чтобы полакомиться фруктом вечером. «Сочная надувная кукла, только что распакованная. Вы все, наверное, думаете, что я решила увеличить себе губы и что-то пошло не так, но я не сбегала к косметологу в ночи, а просто решила перекусить. Вот и полакомилась апельсинчиком», – рассказала она со смехом в серии сториз.
Модель добавила, что раздулись не только губы, которые стали твердыми и упругими на ощупь, ее нос тоже опух, просто не так сильно. Через пару часов ситуация, судя по публикации продолжила ухудшаться, однако не сказала, приняла ли она какие-то меры, чтобы уменьшить отек.
Доктор Санджив Джайн, сертифицированный аллерголог и иммунолог, прокомментировал онлайн-изданию Insider данный случай. По его словам, теория Тейген может быть верной, но существует и ряд других возможностей получить подобную реакцию. «Поскольку мы не знаем, сколько времени прошло между тем, как она съела апельсин, и тем, когда ее губы начали распухать, есть вероятность, что у нее действительно развилась аллергическая реакция на фрукт». Специалист добавил, если реакция была запоздалой, она могла быть вызвана каким-то другим химическим веществом, а не пищей. «Когда люди реагируют на пищу, как правило, это происходит довольно быстро – в течение пары часов, но аллергия на химические вещества чаще всего развивается медленно – от 4-5 до 24 часов».
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Фото: Instagram chrissyteigen
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