«Модель» и «просто нереальная красотка»: новые фотографии дочери Ренаты Литвиновой взорвали Сеть

Они называют ее «моделью» и «просто нереальной красоткой», сравнивая с мамой. «Космическая красота!!!», «Юность Богини...», «Ваша дочь просто нереальная красотка», «Похожа на маму», «Копия мамы!!! Красивые!!!», «Точеная! Вся в мать-породу не продать и не отнять! Еще один вопрос меня терзает – сережка, та, что ушко украшает. Чья марка? Или все-таки винтаж? Великолепен образ Ваш», «Как говорила моя учительница биологии : "Гены и генотипы обмануть нельзя". В первое мгновение подумала,что что Рената», «Профиль прям ваш», — пишут они.