«Модель» и «просто нереальная красотка»: новые фотографии дочери Ренаты Литвиновой взорвали Сеть

Сегодня в блоге Ренаты Литвиновой появились новые фотографии ее дочери Ульяны. На beauty-съемке девушка примерила необычный образ: стильные цветные стрелки на чистом лице и растрепанные волосы. Результат поразил подписчиков артистки.
Они называют ее «моделью» и «просто нереальной красоткой», сравнивая с мамой. «Космическая красота!!!», «Юность Богини...», «Ваша дочь просто нереальная красотка», «Похожа на маму», «Копия мамы!!! Красивые!!!», «Точеная! Вся в мать-породу не продать и не отнять! Еще один вопрос меня терзает – сережка, та, что ушко украшает. Чья марка? Или все-таки винтаж? Великолепен образ Ваш», «Как говорила моя учительница биологии : "Гены и генотипы обмануть нельзя". В первое мгновение подумала,что что Рената», «Профиль прям ваш», — пишут они.
А как считаете вы? Похожи мама и дочь?
Фото: instagram