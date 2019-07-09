Многодетная мать рассказала, как похудела на 60 кг из-за того, что ей стало «противно» смотреть на свои селфи

Натали поведала австралийской версии онлайн-издания Daily Mail, о том, что во время ожидания первого ребенка она решила жить по принципу «ем все, что хочу», это привело к внушительной прибавке в весе на 30 килограммов. «На 22-ой неделе меня доставили в больницу с подозрением на сердечный приступ, – делится Натали. – Тогда выяснилось, что у нее есть проблемы со здоровьем. Врачи запретили мне любые физические нагрузки, потому я только и делала, что ела».

После рождения первенца женщина все же взялась за себя, так как ей предстояло выйти замуж. За 19 месяцев с помощью упражнений и не слишком сбалансированной диеты она более-менее привела себя в форму, но когда ее сыну исполнилось 2 года, Натали вновь забеременела. История повторилась: беспокойство стресс и лень, по ее собственным словам, привели к прибавке веса в 35 килограммов.