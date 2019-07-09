Многодетная мать рассказала, как похудела на 60 кг из-за того, что ей стало «противно» смотреть на свои селфи

Натали поведала австралийской версии онлайн-издания Daily Mail, о том, что во время ожидания первого ребенка она решила жить по принципу «ем все, что хочу», это привело к внушительной прибавке в весе на 30 килограммов. «На 22-ой неделе меня доставили в больницу с подозрением на сердечный приступ, – делится Натали. – Тогда выяснилось, что у нее есть проблемы со здоровьем. Врачи запретили мне любые физические нагрузки, потому я только и делала, что ела».
После рождения первенца женщина все же взялась за себя, так как ей предстояло выйти замуж. За 19 месяцев с помощью упражнений и не слишком сбалансированной диеты она более-менее привела себя в форму, но когда ее сыну исполнилось 2 года, Натали вновь забеременела. История повторилась: беспокойство стресс и лень, по ее собственным словам, привели к прибавке веса в 35 килограммов.
Третья беременность наступила спустя всего 10 недель после появления на свет ее второго ребенка, что стало для нее полной неожиданностью. Не успев сбросить набранное за предыдущие 9 месяцев, она вновь вернулась к режиму «ни в чем себя не ограничивать».
Однако когда Натали через несколько недель после последних родов взвесилась и увидела свои фотографии, она была потрясена и поняла, что нужно срочно что-то менять: «В тот момент я весила 130 килограммов и мне было противно смотреть на свои фотографии – я не могла поверить, что это я».
Будучи преисполнена желания избавиться от лишнего веса навсегда, женщина вернулась в спортзал и начала тренироваться ежедневно. Затем она серьезно пересмотрела свою диету: выбросила весь фастфуд и заполнила полки полезными продуктами, пересмотрела размеры порций и начала контролировать количество выпитой жидкости. Она признается, что, если ей очень хотелось шоколада, она зарабатывала его получасовой прогулкой.
Потеряв 40 килограммов благодаря новой диете и самостоятельным тренировкам, женщина решила нанять персонального инструктора, чтобы выйти на новый уровень и выучиться на тренера.
Когда Натали сбросила 60 килограммов, несмотря на то, что потеря веса не была быстрой, у нее появилась обвисшая кожа, от которой она избавилась при помощи хирургов, которые заодно сделали ей абдоминопластику, чтобы восстановить разошедшиеся во время беременностей мышцы пресса.
Сегодня женщина сосредоточена на правильном питании и тренировках. И даже если у нее случаются паузы в фитнес-рутине, она все равно возвращается в зал, потому что теперь это неотъемлемая часть ее жизни. А всем, кто только встал на путь к здоровой жизни и красивому телу, она советует двигаться маленькими шагами и радоваться даже небольшим достижениям, а главное – никогда не останавливаться.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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