Многодетная мать ради быстрой славы покрыла все свое тело татуировками

Журналисты Daily Star выпустили соответствующий материал, в котором обратили внимание на аккаунт Жасмин. Ее страница полностью посвящена татуировкам и она любит показывать свое тело с помощью фото в купальнике или белье. На снимках заметно, что чистой кожи гораздо меньше и все ее тело стало практически черным. Такие посты набирают множество реакций у подписчиков, они активно восторгаются ей в комментариях.