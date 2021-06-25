Многодетная мать ради быстрой славы покрыла все свое тело татуировками
Журналисты Daily Star выпустили соответствующий материал, в котором обратили внимание на аккаунт Жасмин. Ее страница полностью посвящена татуировкам и она любит показывать свое тело с помощью фото в купальнике или белье. На снимках заметно, что чистой кожи гораздо меньше и все ее тело стало практически черным. Такие посты набирают множество реакций у подписчиков, они активно восторгаются ей в комментариях.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram aleksandrajasmin
Ее тело покрывают около ста татуировок, они расположены по всему телу и даже занимают большую часть лица, оставив чистыми только нос и веки. Кроме того, в нескольких местах кожа Александры полностью залита чернилами.
Фото: Instagram aleksandrajasmin
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