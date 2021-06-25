passion.ru

Многодетная мать ради быстрой славы покрыла все свое тело татуировками

Александра Жасмин стала знаменита благодаря своим множественным татуировкам, обычно несвойственным многодетной матери. Ее нестандартный внешний вид поражает своей смелостью и привлекает, потому в Instagram-аккаунте героини материала насчитывается аудитория порядка 165 тысяч подписчиков. Александра работает в тату-салоне и делится своими работами в Сети, кроме того, демонстрирует свое «забитое» тело.
Александра Жасмин

Журналисты Daily Star выпустили соответствующий материал, в котором обратили внимание на аккаунт Жасмин. Ее страница полностью посвящена татуировкам и она любит показывать свое тело с помощью фото в купальнике или белье. На снимках заметно, что чистой кожи гораздо меньше и все ее тело стало практически черным. Такие посты набирают множество реакций у подписчиков, они активно восторгаются ей в комментариях.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Александра Жасмин в купальнике

Фото: Instagram aleksandrajasmin

Ее тело покрывают около ста татуировок, они расположены по всему телу и даже занимают большую часть лица, оставив чистыми только нос и веки. Кроме того, в нескольких местах кожа Александры полностью залита чернилами.

Фото: Instagram aleksandrajasmin

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!