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Многодетная мать потратила миллионы ради сходства с Барби — до пластики было лучше

47-летняя жительница штата Огайо прославилась в сети Instagram благодаря своей необычной внешности. Дело в том, что мать семерых детей решилась на кардинальные изменения, поэтому на услуги пластических хирургов американка уже потратила миллионы рублей. Несмотря на свой возраст, Наннетт Хэммонд до сих пор фанатеет от образа известной всем куклы Барби и с помощью различных процедур красоты пытается добиться внешнего сходства с ней.
Наннетт Хэммонд

Героиня материала обращается к услугам косметологов и пластических хирургов, потому что хочет выглядеть моложе своих лет. Об этом сообщается в соответствующем материале TMZ. В издании упоминается, что Наннетт уже прошла довольно-таки долгий путь к внешности мечты, а образ Барби женщине обошелся в немалых 500 тысяч долларов (порядка 37 миллионов рублей). Такую сумму ей пришлось выложить за три маммопластики, наполнители для губ, красивую улыбку с винирами и перманентный макияж.

Наннетт Хаммонд до пластики

Наннетт Хаммонд до пластики

Фото: Instagram nannettehammond

Однако, по словам Наннетт Хэммонд, она не собирается останавливаться на достигнутом и будет проходить подобные трансформации, пока ей не исполнится по крайней мере 70 лет. В скором времени женщину ждут еще две пластические операции, которые обойдутся ей в 75-90 тысяч долларов (5,2-6,7 миллионов рублей). На этот раз она решилась на глютеопластику (увеличение ягодиц с помощью имплантов) и лабиопластику (коррекция половых губ).

Фото: Instagram nannettehammond

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