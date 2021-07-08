Многодетная мать потратила миллионы ради сходства с Барби — до пластики было лучше

Однако, по словам Наннетт Хэммонд, она не собирается останавливаться на достигнутом и будет проходить подобные трансформации, пока ей не исполнится по крайней мере 70 лет. В скором времени женщину ждут еще две пластические операции, которые обойдутся ей в 75-90 тысяч долларов (5,2-6,7 миллионов рублей). На этот раз она решилась на глютеопластику (увеличение ягодиц с помощью имплантов) и лабиопластику (коррекция половых губ).