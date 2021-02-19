Многодетная мать победила рак и стала королевой красоты
Фото: Facebook/Stephanie Gillan
Девушка из города Килсайт, Северный Ланкашир, за последние годы пережила немало трудностей. В возрасте 25 лет в 2017 году она узнала, что больна агрессивной формой онкологии. Врачи выявили у нее рак кости - нейрофибросаркому. Но на этом беды не закончились: через неделю ее мужа Роберта сбил шеститонный грузовик, и он попал в больницу. К тому времени Стефани и ее супруг воспитывали троих детей, Джиллан подверглась мучительной психической нагрузке: она боялась, что малыши могут остаться без родителей.
К счастью, и Стефан, и Роберт смогли поправиться. «Моя опухоль очень редкая, но она оказалась доброкачественной и излечимой, хотя лечиться приходится до сих пор, так как она разрушила кость и начала распространяться в мои легкие», - уточнила многодетная мама. Роберт так же смог встать на ноги, но психологические травмы, нанесенные обоим, до сих пор дают о себе знать.
Девушка решила попробовать свои силы в модельном бизнесе и в январе 2020 года выиграла конкурс красоты. Сейчас она возглавляет благотворительную организацию, которая оказывает психологическую поддержку. По словам Стефани, она с детства страдает от панических атак и поэтому это ей близко.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
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Фото: Facebook/Stephanie Gillan
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