Многодетная мать победила рак и стала королевой красоты

К счастью, и Стефан, и Роберт смогли поправиться. «Моя опухоль очень редкая, но она оказалась доброкачественной и излечимой, хотя лечиться приходится до сих пор, так как она разрушила кость и начала распространяться в мои легкие», - уточнила многодетная мама. Роберт так же смог встать на ноги, но психологические травмы, нанесенные обоим, до сих пор дают о себе знать.

Девушка решила попробовать свои силы в модельном бизнесе и в январе 2020 года выиграла конкурс красоты. Сейчас она возглавляет благотворительную организацию, которая оказывает психологическую поддержку. По словам Стефани, она с детства страдает от панических атак и поэтому это ей близко.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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