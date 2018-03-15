Многодетная мама Глафира Тарханова удивила поклонников новым дерзким образом
34-летняя актриса Глафира Тарханова опубликовала снимок в новом необычном образе.
Обычно звезда театра «Сатирикон» Глафира Тарханова фотографируется в нежном и романтичном образе, но недавно она решила попробовать что-то новое и поучаствовала в дерзкой фотосессии.
Глафира завила волосы так, что получились пышные мелкие кудри, сделала смоки айс. Результат очень удивил и порадовал поклонников актрисы: «Вы всегда такая разная, и всегда очаровательная!», «Потрясающе хороша», «Огонь-девушка! Живая, яркая и пламенная!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
«Подмигиваю вам и улыбаюсь!» — так прокомментировала снимок сама Тарханова. А вам понравился новый образ артистки?
Фото: Instagram, Global Look Press
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