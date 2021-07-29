Многочисленные пластические операции превратили модель в Шрека

Кроме того, и губы перестали устраивать девушку: «Такое чувство, что мое тело отвергло их, они выглядели, как воздушные шары». По словам модели, в результате пластики носа и различных наполнителей в лице она обнаружила внешнее сходство с героем мультфильма Шреком: «Мой новый нос и множество филлеров в лице сделали меня похожей на зеленого Шрека. Я также сделала себе зубы — это было так опрометчиво, я была так глупа».

Тайлер Райан предупреждает, если вы хотите что-либо в себе изменить, не торопитесь и серьезно все обдумайте. Также не следуйте современным тенденциям красоты, как в свое время сделала героиня материала.