Многочисленные пластические операции превратили модель в Шрека
Как сообщает издание Mirror, за несколько лет Тайлер Райан успела увеличить грудь и губы, сделать ринопластику и установить виниры. Ради маммопластики девушка взяла кредит в честь своего 18-летия, но тогда она не думала, с чем может столкнуться. «Мое тело слишком маленькое, и я сделала его довольно большим. Импланты разорвали мой нагрудный карман, из-за чего пришлось переделывать грудь трижды», — рассказала Тайлер.
Кроме того, и губы перестали устраивать девушку: «Такое чувство, что мое тело отвергло их, они выглядели, как воздушные шары». По словам модели, в результате пластики носа и различных наполнителей в лице она обнаружила внешнее сходство с героем мультфильма Шреком: «Мой новый нос и множество филлеров в лице сделали меня похожей на зеленого Шрека. Я также сделала себе зубы — это было так опрометчиво, я была так глупа».
Тайлер Райан предупреждает, если вы хотите что-либо в себе изменить, не торопитесь и серьезно все обдумайте. Также не следуйте современным тенденциям красоты, как в свое время сделала героиня материала.
Фото: freepik.com
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