«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг

Многие поклонники уже давно заметили, что старшая дочь Никиты Михалкова Анна стала едва ли не стройнее своей младшей сестры Надежды. Оказалось, что дело не в красоте — некоторое время назад медики поставили актрисе диагноз «гипертония».

«Врачи сказали, что мне просто необходимо сбросить вес, чтобы нормализовать давление. Вот поэтому я похудела. Про свой рацион рассказывать не хочу. Просто веду теперь здоровый образ жизни», — заявила Анна в интервью порталу Dni.ru.