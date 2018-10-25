«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг

Многие поклонники уже давно заметили, что старшая дочь Никиты Михалкова Анна стала едва ли не стройнее своей младшей сестры Надежды. Оказалось, что дело не в красоте — некоторое время назад медики поставили актрисе диагноз «гипертония».
«Врачи сказали, что мне просто необходимо сбросить вес, чтобы нормализовать давление. Вот поэтому я похудела. Про свой рацион рассказывать не хочу. Просто веду теперь здоровый образ жизни», — заявила Анна в интервью порталу Dni.ru.
По признанию Михалковой, сейчас она чувствует себя абсолютно комфортно в своем теле. А вот на карьеру вес мамы троих детей не влияет, ведь она вполне востребована в профессии уже более 20-ти лет.
Фото: Instagram