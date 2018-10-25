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«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг

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Анна Михалкова

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44-летняя Анна Михалкова призналась, что за последний год действительно сильно похудела, но не потому, что решила следить за фигурой.

Многие поклонники уже давно заметили, что старшая дочь Никиты Михалкова Анна стала едва ли не стройнее своей младшей сестры Надежды. Оказалось, что дело не в красоте — некоторое время назад медики поставили актрисе диагноз «гипертония».

«Врачи сказали, что мне просто необходимо сбросить вес, чтобы нормализовать давление. Вот поэтому я похудела. Про свой рацион рассказывать не хочу. Просто веду теперь здоровый образ жизни», — заявила Анна в интервью порталу Dni.ru.

По признанию Михалковой, сейчас она чувствует себя абсолютно комфортно в своем теле. А вот на карьеру вес мамы троих детей не влияет, ведь она вполне востребована в профессии уже более 20-ти лет.

Фото: Instagram

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