«Мне стало обидно и завидно»: Полина Гагарина рассказала, как общество относится к женскому возрасту в России и за рубежом

«Я сильно ощутила разницу в отношении к возрасту у нас и в Европе и поняла, что между нами пропасть. Мне стало немного завидно. А если честно, сильно завидно. У нас девушки после 35 лет начинают панически бороться за ускользающую молодость, прибегая к инъекциям и другим более радикальным процедурам и меняясь при этом до неузнаваемости. Филеры, ботокс и другие препараты оставляют непоправимый след на их лицах, вызывают зависимость, а потом опять новые комплексы. А все почему? Потому что наше общество и, главным образом, мужчины, помешаны и одержимы молодой красотой, они критикуют или не замечают красоту других возрастов», — возмутилась Полина.

«Чудесно, если женщина реализована, имеет семью, работу, увлечения и ощущает себя полноценно. А если этого всего нет — то и ее нет... В Париже совсем другая ситуация. В 35 женщины только-только входят в возраст расцвета, в 40-45 рожают детей, продолжают работать и живут полноценной молодой жизнью. На них заглядываются мужчины и провожают их восторженными взглядами и комплиментами! Ни у одной из них нет накачанных губ, замороженного лица и отекших от филеров щек, они довольны собой, своей жизнью и уверены в себе! Они знают, что у них все впереди», — пояснила она.