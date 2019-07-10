«Мне стало обидно и завидно»: Полина Гагарина рассказала, как общество относится к женскому возрасту в России и за рубежом

«Я сильно ощутила разницу в отношении к возрасту у нас и в Европе и поняла, что между нами пропасть. Мне стало немного завидно. А если честно, сильно завидно. У нас девушки после 35 лет начинают панически бороться за ускользающую молодость, прибегая к инъекциям и другим более радикальным процедурам и меняясь при этом до неузнаваемости. Филеры, ботокс и другие препараты оставляют непоправимый след на их лицах, вызывают зависимость, а потом опять новые комплексы. А все почему? Потому что наше общество и, главным образом, мужчины, помешаны и одержимы молодой красотой, они критикуют или не замечают красоту других возрастов», — возмутилась Полина.
«Чудесно, если женщина реализована, имеет семью, работу, увлечения и ощущает себя полноценно. А если этого всего нет — то и ее нет... В Париже совсем другая ситуация. В 35 женщины только-только входят в возраст расцвета, в 40-45 рожают детей, продолжают работать и живут полноценной молодой жизнью. На них заглядываются мужчины и провожают их восторженными взглядами и комплиментами! Ни у одной из них нет накачанных губ, замороженного лица и отекших от филеров щек, они довольны собой, своей жизнью и уверены в себе! Они знают, что у них все впереди», — пояснила она.
«Мне очень обидно, что в нашей стране есть стереотип возраста. И мы живем с ощущением того, что это нормально. Старение неизбежно, таблетку молодости не изобрели и очень хочется, чтобы люди адекватно и гармонично принимали себя. Чтобы наши мужчины научились видеть нашу красоту в любом возрасте, а мы научились по-настоящему любить и ценить себя, быть уверенными в себе, научились ухаживать за собой в первую очередь изнутри! Не вдохновляйтесь сомнительными стандартами, которые нам диктуют мужчины, меняющие жен как перчатки на более юных особ», — призывает звезда.
Важно и отношене женщин друг к другу, считает она: «То количество комплиментов от женщин, которые я получила за эти 3 дня в Париже вдохновили меня и повысили мою самооценку. Девчонки, делайте комплименты друг другу! Добрые и искренние слова творят чудеса, а внутренняя красота спасет мир».
А вы согласны с Полиной?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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