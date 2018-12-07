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«Мне просто захотелось радоваться отражению в зеркале»: Наталья Фриске рассказала, как ей удалось похудеть на 10 кг

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Фриске

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32-летняя бизнес-леди раскрыла свой секрет отличной фигуры.

На днях Наталья Фриске обрадовала поклонников новыми снимками, сделанными на Шри-Ланке — девушка решила провести на этом теплом экзотическом острове всю зиму. Интернет-пользователи обратили особое внимание на стройную фигуру Натальи, и некоторое время спустя она охотно поделилась своим секретом.

«Мой ответ — однажды мне просто захотелось радоваться своему отражению в зеркале... Очень сложно худеть, особенно, когда Здоровье подкосилось на нервной почве. Очень долго врачи запрещали мне заниматься, но пришла пора, когда я поняла, что нужно меняться.... я уже больше не могла смотреть на себя в зеркале.( Я не могла купить себе одежду, которая мне нравится, из-за этого у меня началась депрессия, я почти не выходила из дома, и чувствовала себя ужасно. И в один день я просто психанула и взяла себя в руки: пошла в зал, нашла себе Тренера. Он мне рассказал как правильно питаться и за каждый косяк, или срыв в еде давал мне такие упражнения, что я еле выползала из зала)) начала ходить на массаж, чтобы подтянуть кожу... на весах изменений не было, но в объемах я заметно уменьшилась», — призналась младшая сестра Жанны Фриске (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Не придерживаюсь диет, просто правильное питание и спорт. Я безумно рада тому, что взялась за себя. Очень долго не могла начать тренировки...» — добавила девушка, опубликовав еще и коллаж в Instagram Stories, на котором показала, как выглядела до похудения и результат после. Наталья отлично выглядит в бикини, но собирается сбросить еще 4 килограмма.

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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