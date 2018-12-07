«Мне просто захотелось радоваться отражению в зеркале»: Наталья Фриске рассказала, как ей удалось похудеть на 10 кг

На днях Наталья Фриске обрадовала поклонников новыми снимками, сделанными на Шри-Ланке — девушка решила провести на этом теплом экзотическом острове всю зиму. Интернет-пользователи обратили особое внимание на стройную фигуру Натальи, и некоторое время спустя она охотно поделилась своим секретом.

«Мой ответ — однажды мне просто захотелось радоваться своему отражению в зеркале... Очень сложно худеть, особенно, когда Здоровье подкосилось на нервной почве. Очень долго врачи запрещали мне заниматься, но пришла пора, когда я поняла, что нужно меняться.... я уже больше не могла смотреть на себя в зеркале.( Я не могла купить себе одежду, которая мне нравится, из-за этого у меня началась депрессия, я почти не выходила из дома, и чувствовала себя ужасно. И в один день я просто психанула и взяла себя в руки: пошла в зал, нашла себе Тренера. Он мне рассказал как правильно питаться и за каждый косяк, или срыв в еде давал мне такие упражнения, что я еле выползала из зала)) начала ходить на массаж, чтобы подтянуть кожу... на весах изменений не было, но в объемах я заметно уменьшилась», — призналась младшая сестра Жанны Фриске (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).