«Мне нравится, как я выгляжу»: 50-летняя Селин Дион ответила на нападки критиков

Недавние появления Селин Дион на Парижской Неделе моды вызвали бурную реакцию в блогах и СМИ. Только ленивый не обсудил нездоровую худобу и глубокие морщины, испещрившие лицо популярной певицы. «Селин Дион еще больше похудела и выглядит изможденной», «Селин Дион шокировала фанатов болезненным видом», «Висящее платье, собранные волосы и морщины: Селин Дион напугала своим внешним видом», — гласили заголовки.

В недавнем интервью для издания The Sun артистка высказалась по этому поводу: «Мне нравится, как я выгляжу, и я не хочу это обсуждать. Не заморачивайтесь. Не фотографируйте меня. Если вам нравится, я с вами. Если нет, оставьте меня».

«Если быть честной, я думаю, что выгляжу лучше, чем когда бы то ни было в своей жизни, и я действительно хочу наслаждаться каждым ее моментом. Для меня все ново. У меня будто открылось второе дыхание», — пояснила она.

На вопрос, кем ей приходится танцор Пепе Муньос, с которым она появляется везде, артистка ответила: он близкий друг, настоящий джентльмен. Однако Селин предпочитает считать себя свободной женщиной.

«Каждый день я вижу мужа в глазах моих детей. Он придавал мне сил многие годы. А теперь мне нужно раскрыть крылья и изучать мир дальше», — сообщила вдова.