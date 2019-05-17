«Мне кажется я выгляжу лет на 25»: Мария Кожевникова показала фото без прически и макияжа

«Мне кажется я выгляжу лет на 25... Или я себе льщу?!», — написала она под селфи без макияжа.
«Хорошо выглядите, очень даже, но не 25 конечно», «Ну лет на 30», «Нет 30-35», «На 30 не меньше, хотя конечно можно польстить и сказать кучу комплиментов, но глаза выдают возраст, в 25 взгляд более легкомысленный был», — спорят комментаторы.
«Разве это важно. Красивая женщина в любом возрасте красивая», «Зачем выглядеть моложе? Нужно просто ХОРОШО», «Что за комплексы????? У каждого возраста свои прелести. А выглядите вы на свой возраст. Что логично», — обсуждают они.
А как считаете вы?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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