«Мне кажется я выгляжу лет на 25»: Мария Кожевникова показала фото без прически и макияжа

«Хорошо выглядите, очень даже, но не 25 конечно», «Ну лет на 30», «Нет 30-35», «На 30 не меньше, хотя конечно можно польстить и сказать кучу комплиментов, но глаза выдают возраст, в 25 взгляд более легкомысленный был», — спорят комментаторы.