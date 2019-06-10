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«Мне говорили, что я огромная»: потеря 60 килограммов за пару месяцев едва не стоили девушке жизни

19-летняя жительница Северной Ирландии Кейтлин Хоррокс болезненно отнеслась к критике своего внешнего вида, и задалась целью во что бы то ни стало избавиться от лишних килограммов.

Кто бы мог подумать, что одно вполне невинное замечание чуть не отправит молодую девушку на тот свет? Так же полагала и знакомая 19-летней Кейтлин Хоррокс, когда на одной из вечеринок ненароком обмолвилась, что раньше она тоже страдала от лишнего веса, но в итоге взяла себя в руки и смогла привести себя в форму. По идее девушка не сказала ничего обидного, а лишь хотела мотивировать Кейтлин на то, чтобы она в конце концов занялась собой, вот только ирландку настолько задели ее слова, что ей удалось за несколько месяцев сбросить целых 57 килограммов, сообщает британское издание Daily Mail.

И если бы девушка подошла к этому вопросу основательно, предварительно проконсультировавшись со специалистами, разработав особую систему питания и тренировок, то, возможно, негативных последствий удалось бы избежать. Однако вместо этого она решила резко снизить количество потребляемых килокалорий (до 700 вместо необходимых 1500) и если вдруг съедала что-то сверх нормы, то тут же вызывала рвоту, чтобы ускорить процесс похудения. «Я не питалась нормально и испытывала постоянное чувство голода. Но я тогда даже не задумывалась, что подрываю свое здоровье. Я вообще не думала о негативных последствиях своего похудения», - признается Хоррокс. И добавляет, что ее начали вдохновлять комплименты от друзей и незнакомых людей, поэтому у нее даже не было в мыслях остановиться. Наоборот, она решила продолжать, несмотря на то, что у нее уже начались проблемы со здоровьем.

Подобной системы хватило практически на полгода, после чего любительницу экстремального похудения госпитализировали с гипофосфатемией. Кроме того, врачи, диагностировавшие у девушки анемию, булемию, заболевания десен и резкое выпадение волос, предупредили ее, что если она не изменит отношения к своему образу жизни, то ее хватит лишь на пару месяцев. Кейтлин прислушалась к мнению специалистов и решила, что никакие килограммы не стоят того, чтобы уходить из жизни в расцвете лет. Она решила пересмотреть свой рацион, перестать жить впроголодь и добавить умеренные спортивные нагрузки.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock; Instagram

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