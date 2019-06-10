«Мне говорили, что я огромная»: потеря 60 килограммов за пару месяцев едва не стоили девушке жизни

И если бы девушка подошла к этому вопросу основательно, предварительно проконсультировавшись со специалистами, разработав особую систему питания и тренировок, то, возможно, негативных последствий удалось бы избежать. Однако вместо этого она решила резко снизить количество потребляемых килокалорий (до 700 вместо необходимых 1500) и если вдруг съедала что-то сверх нормы, то тут же вызывала рвоту, чтобы ускорить процесс похудения. «Я не питалась нормально и испытывала постоянное чувство голода. Но я тогда даже не задумывалась, что подрываю свое здоровье. Я вообще не думала о негативных последствиях своего похудения», - признается Хоррокс. И добавляет, что ее начали вдохновлять комплименты от друзей и незнакомых людей, поэтому у нее даже не было в мыслях остановиться. Наоборот, она решила продолжать, несмотря на то, что у нее уже начались проблемы со здоровьем.