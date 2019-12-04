«Мне было стыдно, как я выгляжу»: после 10 лет мучений девушка вылечила акне сывороткой из листьев горчицы

В какой-то момент гинеколог назначил итальянке противозачаточные таблетки, и болезнь отступила. Но когда ей исполнилось 20 лет, она решила прекратить их принимать, и тогда состояние ее кожи резко ухудшилось – акне вернулось в еще более острой форме, чем раньше. Девушка училась в университете и признается, что «все время чувствовала себя неуверенно, мне было стыдно за то, как я выгляжу». «У меня появились ужасные болезненные кистозные прыщи под кожей, и я испугалась того, что происходит с моим лицом», – объясняет она.

Элеттра бесчисленное количество раз ездила к разным дерматологам, которые проводили ряд инвазивных процедур по уходу за ее кожей, включая кислотные пилинги, лазеротерапию, и назначали прием сильнодействующих лекарств, только все это не помогало – становилось только хуже.