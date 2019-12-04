«Мне было стыдно, как я выгляжу»: после 10 лет мучений девушка вылечила акне сывороткой из листьев горчицы
Угревая болезнь у Элеттры начала развиваться в подростковом возрасте, после того как ей исполнилось 12 лет, что сделало ее чрезвычайно застенчивой, девушка начала избегать общения с другими людьми, чтобы они не «пялились» на ее кожу. Ее историю передает британский онлайн-портал The Sun.
Фото: facebook
В какой-то момент гинеколог назначил итальянке противозачаточные таблетки, и болезнь отступила. Но когда ей исполнилось 20 лет, она решила прекратить их принимать, и тогда состояние ее кожи резко ухудшилось – акне вернулось в еще более острой форме, чем раньше. Девушка училась в университете и признается, что «все время чувствовала себя неуверенно, мне было стыдно за то, как я выгляжу». «У меня появились ужасные болезненные кистозные прыщи под кожей, и я испугалась того, что происходит с моим лицом», – объясняет она.
Элеттра бесчисленное количество раз ездила к разным дерматологам, которые проводили ряд инвазивных процедур по уходу за ее кожей, включая кислотные пилинги, лазеротерапию, и назначали прием сильнодействующих лекарств, только все это не помогало – становилось только хуже.
Отчаянно желая избавиться от заболевания, студентка по рекомендации в социальной сети Instagram купила недорогую сыворотку, стоившую 12,95 фунтов стерлингов (около 1100 рублей по текущему курсу). Она была сделана на основе масла листьев дикой горчицы и, по утверждению производителя, предотвращала появление прыщей, обеспечиваю чистоту пор и регуляцию выработки кожного сала. Элеттра решила, что терять ей нечего и хуже уже не будет, потому попробовала его. Уже через три недели после начала использования она получила результаты, которые, по ее признанию, были потрясающими: «Моя кожа чувствует себя здоровее, чем когда-либо в последние годы. По шкале от 1 до 10 я бы сказала, что в настоящее время ее состояние оценивается на 8, для меня это невероятное улучшение за столь короткий срок».
Фото: vostock-photo, facebook
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