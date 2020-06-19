«Мисс Златовласка» отрастила волосы длиной 158 сантиметров, и теперь у нее нет отбоя от поклонников

Молодая женщина призналась британскому онлайн-порталу Daily Mail, что многие люди даже не сразу верят, что ее от природы белокурые волосы настоящие. По ее словам, она никогда не планировала отрастить столь длинную шевелюру, однако ее родная сестра и друзья постоянно восхищались тем, какие у нее роскошные и ухоженные локоны, и постоянно отговаривали ее от походов к парикмахеру. Незаметно для всех прошло 5 лет, и за это время ее волосы отросли до 158 сантиметров – это больше, чем ее рост.

Кульчик признается, что ее светлые волосы имеют слегка красноватый оттенок благодаря специальной сыворотке, которую она разработала сама из смеси масел, которую регулярно наносит на пряди за полчаса до принятия душа. Благодаря ей волосы не секутся, меньше выпадают и имеют холеный вид. Британка заявляет, что из-за своей шевелюры стала популярна в Сети и пользуется популярностью у мужчин: «Мужчины не могут поверить, что мои волосы настоящие. Постоянно говорят, что это очень красиво и женственно. Некоторые даже влюбляются в меня из-за этого!»