«Мисс Златовласка» отрастила волосы длиной 158 сантиметров, и теперь у нее нет отбоя от поклонников
Фото: Instagram @miss_longhair
Молодая женщина призналась британскому онлайн-порталу Daily Mail, что многие люди даже не сразу верят, что ее от природы белокурые волосы настоящие. По ее словам, она никогда не планировала отрастить столь длинную шевелюру, однако ее родная сестра и друзья постоянно восхищались тем, какие у нее роскошные и ухоженные локоны, и постоянно отговаривали ее от походов к парикмахеру. Незаметно для всех прошло 5 лет, и за это время ее волосы отросли до 158 сантиметров – это больше, чем ее рост.
Кульчик признается, что ее светлые волосы имеют слегка красноватый оттенок благодаря специальной сыворотке, которую она разработала сама из смеси масел, которую регулярно наносит на пряди за полчаса до принятия душа. Благодаря ей волосы не секутся, меньше выпадают и имеют холеный вид. Британка заявляет, что из-за своей шевелюры стала популярна в Сети и пользуется популярностью у мужчин: «Мужчины не могут поверить, что мои волосы настоящие. Постоянно говорят, что это очень красиво и женственно. Некоторые даже влюбляются в меня из-за этого!»
При этом «мисс Златовласка» добавляет, что не все так очарованы ее волосами, коллеги по работе иногда говорят, что они слишком длинные и их надо постричь, но она уверена, что такие заявления они делают просто из зависти: «Одна моя коллега сказала, что ей кажется, что такая длина болезненна для меня, потому ее надо укоротить, однако вскоре изменила свое мнение». Главным же секретом, благодаря которому ей удалось отрастить столь впечатляющую шевелюру, Кульчик считает терпение. «Терпение – это самое важное. Позаботьтесь о своем теле, питайтесь здоровой пищей, не забывайте пить воду, занимайтесь спортом и избегайте стрессов, – пояснила она. – Мои волосы не очень сильно влияют на мою жизнь. Солнце – мой естественный осветлитель, я мою шевелюру три раза в неделю, в повседневной жизни собираю их в пучок, косу или хвост».
Фото: Instagram @miss_longhair
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