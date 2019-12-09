Мать четверых детей из России выиграла конкурс красоты «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко участвует в конкурсах красоты уже 19 лет, с 2000 года. За это время она завоевала титулы «Мисс Кемерово», «Мисс Сибирь и Дальний Восток», также в списке ее наград второе место на конкурсе «Краса России» и 1st Miss Asia Pasific Quest. После чего россиянка оставила подиум и сосредоточилась на семье. Она работала консультантом по отношениям и за время перерыва родила четверых сыновей, младшему из которых два года. После появления на свет последнего ребенка Ксения решила, что можно вернуться на подиум, только уже в качестве миссис. И в августе 2019 года стало известно, что она будет бороться за победу в конкурсе «Миссис Земной шар», где заменит обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову, которая не смогла принять участие в состязании.

Фото: Instagram

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