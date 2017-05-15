14 мая в Лас-Вегасе состоялся финал конкурса красоты «Мисс США-2017». Заветная корона и титул достались 25-летней Каре Маккалоу из Вашингтона. Девушка поразила общественность не только своей красотой, но и умом. Кара обладает ученой степенью по химии и работает в Комиссии по ядерному регулированию США. Маккалоу также активно занимается общественной деятельностью — она основала программу для детей по повышению уровня знаний в науке.

В конкурсе «Мисс США» участвовало порядка пятидесяти девушек. Первой вице-мисс стала Чави Верг из Нью-Джерси, а второй — Меридит Гулд из Миннесоты. Отметим, что Кара стала седьмой обладательницей короны неамериканского происхождения. Она родилась в Неаполе, а затем переехала в американский штат Виргиния.

Теперь, пожалуй, одна из самых умных титулованных красавиц отправится на конкурс «Мисс Вселенная», где представит свою страну.

Фото: global look press.com