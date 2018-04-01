Минус 30 килограммов: Согдиана раскрыла рецепт своей стройности

Фигура популярной певицы Согдианы — мечта многих женщин. Сегодня в эфире шоу FoodTime на WMJ.ru артистка рассказала, как поддерживает форму, и поделилась рецептом любимого салата.

Формула идеальной фигуры звезды — склонность к стройности, осознанное питание и спорт. Согдиана ходит в спортзал по возможности. Но если пропускает — делает упражнения дома. «Не могу я уже себе позволить этого не делать, понимаю, что надо», — призналась звезда.

«Я смотрю, конечно, за своим питанием. Стараюсь есть полезную еду, мясо я кушаю, но стараюсь в каких-то моментах себя ограничивать, например в жареном. Специй я не избегаю, но все в меру. И порция тоже должна быть в меру. На самом деле я достаточно быстро наедась. Я могу быть дико голодная, а потом поем немножечко — и мне достаточно», — рассказала она.

У певицы дома нет весов. «Я считаю, что если ты много думаешь о весе, то могут быть проблемы», — уверена она. Форму она старается соблюдать «по одежде»: сильнее себя ограничивает, когда тесные платья перестают сходиться.