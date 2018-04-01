Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Минус 30 килограммов: Согдиана раскрыла рецепт своей стройности

1 / 10
Фото из Instagram Согдианы
Arrows-left
Arrows-right
Reload
34-летняя певица Согдиана поделилась своими правилами.

Фигура популярной певицы Согдианы — мечта многих женщин. Сегодня в эфире шоу FoodTime на WMJ.ru артистка рассказала, как поддерживает форму, и поделилась рецептом любимого салата.

Формула идеальной фигуры звезды — склонность к стройности, осознанное питание и спорт. Согдиана ходит в спортзал по возможности. Но если пропускает — делает упражнения дома. «Не могу я уже себе позволить этого не делать, понимаю, что надо», — призналась звезда.

«Я смотрю, конечно, за своим питанием. Стараюсь есть полезную еду, мясо я кушаю, но стараюсь в каких-то моментах себя ограничивать, например в жареном. Специй я не избегаю, но все в меру. И порция тоже должна быть в меру. На самом деле я достаточно быстро наедась. Я могу быть дико голодная, а потом поем немножечко — и мне достаточно», — рассказала она.

У певицы дома нет весов. «Я считаю, что если ты много думаешь о весе, то могут быть проблемы», — уверена она. Форму она старается соблюдать «по одежде»: сильнее себя ограничивает, когда тесные платья перестают сходиться.

Резкая прибавка случилась после вторых родов: молодая мама весила на 30 клограммов. Вес уходил постепенно. «Во-первых, я кормила. Три месяца — он сам так пожелал. Я работала, ходила в спортзал, но не фанатично. Эти килограммы, мне кажется, это отеки, вода всякая», — вспоминает звезда.

«Мне на самом деле так нравилось, что я такой пухляш. Я просто все свое юношество была очень худенькой. Вот сейчас я по сравнению с этим в достойной форме», — скромничает она. Согдиана считает, что нужно любить себя в любой форме.

Артистка следит за питанием близких. Она любит готовить греческий салат с сыром «сиртаки», рецептом которого она и поделилась с аудиторией.

Фото: instagram, globallookpress

Обсуждаемое
Гороскоп