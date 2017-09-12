Светлана Бондарчук предстала перед подписчиками в образе брюнетки

Звезда сопроводила пост хештегом #займемсякрасотой — его она обычно ставит после посещения любимого салона.

Назовите десять самых стильных блондинок российского шоу-бизнеса. Наверняка в этом списке окажется бывшая супруга Федора Бондарчука. Нетрудно представить удивление подписчиков блога светской львицы: сегодня в нем появился снимок, на котором Светлана Бондарчук запечатлена в образе брюнетки.

«Вот это поворот!)) ооочень классно», «Надеюсь не парик, потому что Вам оооочень идет», «-20 лет, супер!», — обсуждают подписчики новый цвет волос Светланы.

Однако самые внимательные заметили: скорее всего, это — архивный снимок. «Фото не сегодняшнее, телефон в руках старенький. Но вам в темном цвете очень хорошо», «Судя по одежде и фрэнч маникюру это было давно)) Но Вы совсем не изменились», — пишут они.

Светлана кокетливо молчит, принимая во внимание комплименты. Кто знает, может быть, мы действительно скоро увидим ее брюнеткой?

Фото: instagram.com