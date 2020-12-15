Миниатюрная девушка шокировала пользователей Сети своим огромным размером ног

В комментариях девушка отметила, что не только ноги у нее большие, размер ладоней тоже больше, чем у всех ее друзей. Однако никаких генетических аномалий или заболеваний в ходе медицинского обследования, которое она прошла, врачи не выявили. Пользователи Сети были поражены, когда увидели ее снимок, о чем сообщили в комментариях, благодаря чему публикация юзерши за считанные часы стала невероятно популярной. «Вам надо отправить свой снимок Тарантино, он фанат», «Вам бы заняться плаванием, даже ласты не будут нужны», «А где вы вообще покупаете обувь? Разве для женщин шьют такие большие размеры?», «Как ты спускаешься с лестницы и катаешься на лыжах?», «Я не хочу показаться грубым, но мне любопытно: ваши ноги и руки очень длинные, вы проверялись на синдром Марфана?» – написали они в комментариях. Также многие добавили, что топикстартер может обогатиться на foot-фетишистах, если заведет себе профиль на OnlyFans.

Фото: pixabay

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