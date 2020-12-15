Миниатюрная девушка шокировала пользователей Сети своим огромным размером ног
Юзер с ником @lollathon22 удивила и даже шокировала пользователей форума Reddit, когда выложила фото своих ног. «Наверное, я наполовину кенгуру. Я женщина ростом всего 162 сантиметра, но размер моих ног, как у огромного мужчины – 13. Покупка обуви для меня – это настоящий кошмар!» – написала она в своей публикации.
Фото: Reddit
Девушка не стала сообщать дополнительных подробностей о себе, потому неизвестно, в какой стране она живет, а значит, сложно установить, какой размерной сетке соответствует ее 13-ый мужской. Согласно параметрам США, это 48-ой, в Великобритании – это 49-ый, в России – 45-й или 46-й. Однако в любом случае для столь миниатюрной дамы это очень впечатляющий показатель.
В комментариях девушка отметила, что не только ноги у нее большие, размер ладоней тоже больше, чем у всех ее друзей. Однако никаких генетических аномалий или заболеваний в ходе медицинского обследования, которое она прошла, врачи не выявили. Пользователи Сети были поражены, когда увидели ее снимок, о чем сообщили в комментариях, благодаря чему публикация юзерши за считанные часы стала невероятно популярной. «Вам надо отправить свой снимок Тарантино, он фанат», «Вам бы заняться плаванием, даже ласты не будут нужны», «А где вы вообще покупаете обувь? Разве для женщин шьют такие большие размеры?», «Как ты спускаешься с лестницы и катаешься на лыжах?», «Я не хочу показаться грубым, но мне любопытно: ваши ноги и руки очень длинные, вы проверялись на синдром Марфана?» – написали они в комментариях. Также многие добавили, что топикстартер может обогатиться на foot-фетишистах, если заведет себе профиль на OnlyFans.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!