Мимими дня: Кристина Орбакайте и ее повзрослевшая дочь наносят макияж вместе

Трогательный сюжет, который опубликовала в своем блоге Кристина Орбакайте, очаровал ее поклонников. На нем ее повзрослевшая дочь, 7-летняя Клавдия Земцова, наносит макияж. «Вот так мы собираемся. Урок "юный визажист". Какая ж ты смешная, девочка моя», — написала звездная мама.

«Какие Вы классные с Клавочкой», «Ну девочки ведь же», «Замечательные девчонки», «Красотули какие, ты посмотри», «Клавочка просто прелесть», «Модница маленькая. Хотя как иначе с такой мамой», «Доча очень похожа на маму!!! Лапуля!!!», «С мамы пример берет, умница», «Накрасить розовым глаза это девчачий тренд и материнский шок», «Кристина вы супер мама, такое отношение к дочери чудесное», «Это так мило и так трогательно», «Девочка растет. Теперь эти слова для Вашей доченьки», — обсуждают подписчики блога.