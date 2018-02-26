«Милая и совсем девочка»: Лобода удивила снимком без макияжа

«Тут очень женственная)!», «Вы когда не накрашенная, такая красивая и естественная», «Без мейка круто», «Хорошенькая такая без макияжа», «Естественна очень без косметики - красотка и молодец», «Интересная без макияжа)))», «Какая вы красивая», «Такая миленькая без макияжа. Можно побольше фото таких?», «Без сценичного макияжа непривычно, но очень красиво», «Такая молоденькая с дневным макияжем», «Такая здесь красивая! Милая и совсем девочка)))», — обсуждают фолловеры.

Впрочем естественный «лук» устроил не всех: «Без макияжа как то не то)))», — написал единственный коментатор.

А что думаете по этому поводу вы?

Фото: instagram