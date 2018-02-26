«Милая и совсем девочка»: Лобода удивила снимком без макияжа
Фотография, которая появилась в блоге популярной певицы Светланы Лободы, приятно удивила ее поклонников. 35-летняя артистка, образ которой прочно ассоциируется с ярким и даже весьма агрессивным макияжем, показала, как выглядит без макияжа.
«Посмотрела отличный спектакль в @gogolcenter. Кузмин. Форель разбивает лед. В главных ролях — невероятный Илья Ромашко и актер с волшебным голосом — Один Байрон. Спасибо», — поделилась впечатлениями от похода в театр звезда.
«Тут очень женственная)!», «Вы когда не накрашенная, такая красивая и естественная», «Без мейка круто», «Хорошенькая такая без макияжа», «Естественна очень без косметики - красотка и молодец», «Интересная без макияжа)))», «Какая вы красивая», «Такая миленькая без макияжа. Можно побольше фото таких?», «Без сценичного макияжа непривычно, но очень красиво», «Такая молоденькая с дневным макияжем», «Такая здесь красивая! Милая и совсем девочка)))», — обсуждают фолловеры.
Впрочем естественный «лук» устроил не всех: «Без макияжа как то не то)))», — написал единственный коментатор.
А что думаете по этому поводу вы?
Фото: instagram