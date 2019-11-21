«Меня заклеймили монстром»: нос женщины провалился после операции по удалению опухоли головного мозга

Единственным утешением для женщины в этой непростой ситуации стало, что она встретила мужчину, который всего через 9 месяцев сделал ей предложение и стал ее мужем. Роман добавляет: «После того, что произошло с моим лицом, я не могу поверить, что нашла любовь, я чувствую себя самой счастливой женщиной в мире. Я не была бы здесь, если бы не он». Однако на этом проблемы со здоровьем Аны не закончились: ей пришлось пойти на вторую операцию – по удалению разросшейся рубцовой ткани в горле, но она прошла не очень удачно и повредила ей нерв и оставила со страшными болями во всем теле. Теперь ей предстоит еще два хирургических вмешательства – на лице и на шее, первое время после их проведения она не сможет ходить, но надеется, что после полностью будет здорова.

Фото: vostock-photo, facebook

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