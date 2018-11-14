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«Меня любят и ненавидят, а равнодушных нет»: Ольга Бузова предстала в новом образе сразу на трех обложках глянца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

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32-летняя Ольга Бузова решила немного смягчить свою прическу и отстригла длинную челку, которой похвасталась на сразу нескольких обложках популярного глянцевого журнала.

Ольга Бузова продолжает покорять российский шоу-бизнес: еще недавно главные редакторы глянцевых журналов не спешили ставить новоиспеченную певицу на обложки своих изданий, но на днях в Сети появились фото свежего декабрьского номера Cosmopolitan Russia, главной героиней которого стала как раз Ольга.

Звезда решила немного обновить имидж — на трех обложках она предстала с длинной челкой и немного подстриженной каштановой шевелюрой. А вынос из интервью Бузовой гласит: «Одни меня любят, другие ненавидят. Но равнодушных нет!».

Напомним, недавно в Сети также прошел слух о том, что Ольга тщательно скрывает интересное положение. Мама певицы и телеведущей уже опровергла эту информацию, но сама звезда не торопится давать комментарии. Впрочем, на днях Бузова вполне красноречиво продемонстрировала накачанный стальной пресс, а друзья знаменитости в один голос подтверждают, что она и не думает сбавлять обороты в тренировках, репетициях и съемках.

Фото и видео: Instagram

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