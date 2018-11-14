«Меня любят и ненавидят, а равнодушных нет»: Ольга Бузова предстала в новом образе сразу на трех обложках глянца

Ольга Бузова продолжает покорять российский шоу-бизнес: еще недавно главные редакторы глянцевых журналов не спешили ставить новоиспеченную певицу на обложки своих изданий, но на днях в Сети появились фото свежего декабрьского номера Cosmopolitan Russia, главной героиней которого стала как раз Ольга.
Звезда решила немного обновить имидж — на трех обложках она предстала с длинной челкой и немного подстриженной каштановой шевелюрой. А вынос из интервью Бузовой гласит: «Одни меня любят, другие ненавидят. Но равнодушных нет!».
Напомним, недавно в Сети также прошел слух о том, что Ольга тщательно скрывает интересное положение. Мама певицы и телеведущей уже опровергла эту информацию, но сама звезда не торопится давать комментарии. Впрочем, на днях Бузова вполне красноречиво продемонстрировала накачанный стальной пресс, а друзья знаменитости в один голос подтверждают, что она и не думает сбавлять обороты в тренировках, репетициях и съемках.
Фото и видео: Instagram