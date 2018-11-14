«Меня любят и ненавидят, а равнодушных нет»: Ольга Бузова предстала в новом образе сразу на трех обложках глянца

Ольга Бузова продолжает покорять российский шоу-бизнес: еще недавно главные редакторы глянцевых журналов не спешили ставить новоиспеченную певицу на обложки своих изданий, но на днях в Сети появились фото свежего декабрьского номера Cosmopolitan Russia, главной героиней которого стала как раз Ольга.

Звезда решила немного обновить имидж — на трех обложках она предстала с длинной челкой и немного подстриженной каштановой шевелюрой. А вынос из интервью Бузовой гласит: «Одни меня любят, другие ненавидят. Но равнодушных нет!».