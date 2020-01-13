«Меня избили за то, что я красива»: женщина заявила, что на нее напали из-за ее яркой внешности
Британка заявила онлайн-порталу Daily Mail UK, что причиной столь яростной агрессии со стороны практически незнакомых с ней женщин стала зависть к ее яркой внешности – «светлым волосам, пышной груди и красивой одежде».
По ее словам, вечер начался вполне безобидно: Лиза вместе со своей 23-летней дочерью Холли пошла в паб, где они хорошо проводили время. В какой-то момент британка заметила, что ее дочь разговаривает с незнакомой ей девушкой и ее спутницей более старшего возраста. Холли представила двух новых приятельниц как Зои Ли и ее мать Джоан Ли и сообщила, что они приглашают их пойти в ночной клуб.
Фото: facebook
Лиза не хотела идти, но при этом не хотела расстраивать дочь, с которой они очень близки, потому предложила проводить Холли до клуба, а сама планировала позвонить мужу, чтобы тот забрал ее домой. Они большой компанией вышли из паба, при этом пострадавшая шла немного позади и говорила со своими ровесницами о детях, но внезапно Зои Ли повернулась к новой знакомой, агрессивно обозвала грязной проституткой и безо всякой причины ударила ее кулаком по лицу. Вскоре к ней присоединилась и ее мать. Вместе они повалили Лизу на землю и жестоко били и пинали ее до тех пор, пока она не потеряла сознание.
«Я кричала от боли и не знала, когда эта атака закончится. Все стало черным. Когда я пришла в себя, Холли стояла надо мной вся в слезах. На меня волнами накатывала боль и пронзала все мое дело от макушки до ног, – пояснила Лиза. – Меня госпитализировали, дали обезболивающее и медсестре пришлось вырезать мою правую ногу из джинсов, чтобы рассмотреть повреждения. Она была изогнута под странным углом и как бы развернута назад. Врач сказал, что кости раздроблены и если не выпрямить их, будет нарушено кровоснабжение и я потеряю ногу. Я рыдала от шока и боли».
Женщине пришлось перенести 6-часовую операцию по восстановлению ноги, она до сих пор страдает от последствий полученных травм, причем не только физических, но и моральных.
Пострадавшая обратилась в полицию, которая зафиксировала полученные травмы и по камерам видеонаблюдения вычислила нападавших. Британки отрицали, что они причастны к нападению, но, несмотря на это, суд признал их виновными в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорил к 5 годам тюрьмы.
Зои и Джоан не раскаялись в совершенном преступлении и не объяснили, что стало причиной их шокирующего нападения на фактически незнакомую женщину. Сама Лиза до сих пор пребывает в недоумении, чем заслужила такое: «Я до сих пор не могу поверить, что это произошло со мной, ведь я ничего им не сделала. Я даже не знала их. Я не хотела никаких неприятностей, не грубила и не провоцировала. Что спровоцировало Зои, мне понять сложно, могу только предположить, что меня избили за то, что я красива. Видимо, она позавидовала моей внешности – моим светлым волосам, большой груди, красивой одежде и тому факту, что в пабе меня все знали, но я не считаю, что должна что-то менять в себе, чтобы быть менее яркой».
Фото: vostock-photo, facebook
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