«Меня избили за то, что я красива»: женщина заявила, что на нее напали из-за ее яркой внешности

«Я кричала от боли и не знала, когда эта атака закончится. Все стало черным. Когда я пришла в себя, Холли стояла надо мной вся в слезах. На меня волнами накатывала боль и пронзала все мое дело от макушки до ног, – пояснила Лиза. – Меня госпитализировали, дали обезболивающее и медсестре пришлось вырезать мою правую ногу из джинсов, чтобы рассмотреть повреждения. Она была изогнута под странным углом и как бы развернута назад. Врач сказал, что кости раздроблены и если не выпрямить их, будет нарушено кровоснабжение и я потеряю ногу. Я рыдала от шока и боли».

Женщине пришлось перенести 6-часовую операцию по восстановлению ноги, она до сих пор страдает от последствий полученных травм, причем не только физических, но и моральных.

Пострадавшая обратилась в полицию, которая зафиксировала полученные травмы и по камерам видеонаблюдения вычислила нападавших. Британки отрицали, что они причастны к нападению, но, несмотря на это, суд признал их виновными в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорил к 5 годам тюрьмы.

Зои и Джоан не раскаялись в совершенном преступлении и не объяснили, что стало причиной их шокирующего нападения на фактически незнакомую женщину. Сама Лиза до сих пор пребывает в недоумении, чем заслужила такое: «Я до сих пор не могу поверить, что это произошло со мной, ведь я ничего им не сделала. Я даже не знала их. Я не хотела никаких неприятностей, не грубила и не провоцировала. Что спровоцировало Зои, мне понять сложно, могу только предположить, что меня избили за то, что я красива. Видимо, она позавидовала моей внешности – моим светлым волосам, большой груди, красивой одежде и тому факту, что в пабе меня все знали, но я не считаю, что должна что-то менять в себе, чтобы быть менее яркой».

Фото: vostock-photo, facebook

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