На днях 60-летняя Мелани Гриффит вышла в свет в Вене и поразила поклонников внешним видом — на ее лице были заметны шрамы после предполагаемой недавней операции.

По слухам, несколько месяцев назад голливудская актриса Мелани Гриффит перенесла серьезную операцию по удалению раковой опухоли… на лице. А на днях звезда решила принять приглашение организаторов Венского бала и позировала фотографам на этом мероприятии.

На носу Мелани были заметны шрамы, но тем не менее знаменитость храбро улыбалась репортерам и непринужденно общалась с другими гостями бала.