Мелани Гриффит вышла в свет со шрамами после удаления раковой опухоли на лице
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На днях 60-летняя Мелани Гриффит вышла в свет в Вене и поразила поклонников внешним видом — на ее лице были заметны шрамы после предполагаемой недавней операции.
По слухам, несколько месяцев назад голливудская актриса Мелани Гриффит перенесла серьезную операцию по удалению раковой опухоли… на лице. А на днях звезда решила принять приглашение организаторов Венского бала и позировала фотографам на этом мероприятии.
На носу Мелани были заметны шрамы, но тем не менее знаменитость храбро улыбалась репортерам и непринужденно общалась с другими гостями бала.
Увидев снимки актрисы, поклонники разделились на два лагеря: одни сочли, что Гриффит следовало подождать, пока лицо заживет, а другие поддержали Мелани и пожелали ей скорейшего выздоровления. Впрочем, сама звезда не комментирует информацию о своем состоянии.