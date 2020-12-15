Меган Маркл раскритиковали за копирование стиля Кейт Миддлтон: «Просто жалкая фальшивка»

Образ Маркл действительно получился очень мягким и сдержанным, выглядела знаменитость просто потрясающе, однако пользователи Сети не оценили ее преображения, раскритиковав ее в пух и прах и обвинив в подражании герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. «Выглядит очень старомодно!», «Ботокс, филлеры и пластические операции. Будто фальшивая банкнота в 9 шиллингов», «Думаю, она сменила макияж, потому что Кейт сделала такой же несколько недель назад», «Замороженное лицо и плохая ринопластика — больше добавить нечего», «Она скопировала стиль Кэтрин, ее прическу и макияж. Меган, ты просто жалкая фальшивка», — написали они в комментариях под статьей.

Фото: globallook

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