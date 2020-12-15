Меган Маркл раскритиковали за копирование стиля Кейт Миддлтон: «Просто жалкая фальшивка»
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, 38-летняя Меган Маркл во время своего видеовыступления в программе CNN Heroes, в котором она отметила заслуги людей, сражающихся с пандемией коронавируса: врачей, волонтеров, младшего медицинского персонала и простых граждан. В обращении герцогиня Сассекская предстала перед общественностью без привычного драматичного мейка в пользу нежного нюда. Вместо темной подводки для глаз, smoky eyes, графичных бровей и контуринга она остановилась на сияющей коже, туши для ресниц, сиреневых тенях для век и полупрозрачном блеске ягодного оттенка, которые отлично дополнялись сдержанной блузкой в тон и цветами на заднем фоне. Волосы герцогини были собраны в лаконичный хвост, только несколько прядей обрамляли лицо.
Фото: Globallookpress.com
Визажист Лиза Литтл объяснила: «Кожа Меган совершенно здорова, поэтому для этого образа, она, скорее всего, воспользовалась СС-кремом, а не плотным тональным средством. Румянец на ее щеках создан с помощью жидких румян, сохраняющих текстуру кожи сияющей, а не пудровой и матовой. А благодаря жидкому блеску для губ она выглядела как Леди Совершенство. Лично я думаю, это правильный выбор, так как естественность сегодня в моде».
Образ Маркл действительно получился очень мягким и сдержанным, выглядела знаменитость просто потрясающе, однако пользователи Сети не оценили ее преображения, раскритиковав ее в пух и прах и обвинив в подражании герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. «Выглядит очень старомодно!», «Ботокс, филлеры и пластические операции. Будто фальшивая банкнота в 9 шиллингов», «Думаю, она сменила макияж, потому что Кейт сделала такой же несколько недель назад», «Замороженное лицо и плохая ринопластика — больше добавить нечего», «Она скопировала стиль Кэтрин, ее прическу и макияж. Меган, ты просто жалкая фальшивка», — написали они в комментариях под статьей.
Фото: globallook
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