Меган Маркл признали более привлекательной, чем Кейт Миддлтон
Доктор Джулиан де Сильва из Центра косметической и пластической хирургии в Лондоне сравнил внешность молодых представительниц британской королевской семьи и заявил в интервью газете The Sun, что 36-летнюю Меган Маркл можно признать самой красивой.
При оценке доктор использовал принцип золотого сечения. «У Меган почти идеальный нос и подбородок. Красивая симметрия приближает ее к тем пропорциям, о которых говорили древние греки», — отметил специалист.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон оказалась на втором месте рейтинга де Сильвы. Он также высоко оценил внешность принцесс Беатрис и Евгении, а также Зары Филлипс, но пальма первенства все равно оказалась у Меган. Напомним, свадьба американской актрисы и британского наследника престола состоится 19 мая.
Фото: Global Look Press