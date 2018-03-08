Меган Маркл признали более привлекательной, чем Кейт Миддлтон

Доктор Джулиан де Сильва из Центра косметической и пластической хирургии в Лондоне сравнил внешность молодых представительниц британской королевской семьи и заявил в интервью газете The Sun, что 36-летнюю Меган Маркл можно признать самой красивой.

При оценке доктор использовал принцип золотого сечения. «У Меган почти идеальный нос и подбородок. Красивая симметрия приближает ее к тем пропорциям, о которых говорили древние греки», — отметил специалист.