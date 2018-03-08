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Меган Маркл признали более привлекательной, чем Кейт Миддлтон

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Меган Маркл
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На днях в британских СМИ появилось откровенное интервью одного из ведущих пластических хирургов страны, в котором он назвал невесту принца Гарри самой красивой в королевской семье.

Доктор Джулиан де Сильва из Центра косметической и пластической хирургии в Лондоне сравнил внешность молодых представительниц британской королевской семьи и заявил в интервью газете The Sun, что 36-летнюю Меган Маркл можно признать самой красивой.

При оценке доктор использовал принцип золотого сечения. «У Меган почти идеальный нос и подбородок. Красивая симметрия приближает ее к тем пропорциям, о которых говорили древние греки», — отметил специалист.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон оказалась на втором месте рейтинга де Сильвы. Он также высоко оценил внешность принцесс Беатрис и Евгении, а также Зары Филлипс, но пальма первенства все равно оказалась у Меган. Напомним, свадьба американской актрисы и британского наследника престола состоится 19 мая.

Фото: Global Look Press

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