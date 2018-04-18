Невеста принца Гарри Меган Маркл надела слишком открытое платье на официальное мероприятие

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл намечена на 19 мая, но уже сейчас невеста вовсю участвует в жизни королевского семейства. Недавно принц стал послом молодежи в британском Содружестве и сообщил, что надеется на участие будущей супруги в его делах.

Сегодня пара посетила лондонский Конференц-центр, в котором проходит молодежный форум Содружества наций (Commonwealth Youth Forum). 36-летняя актриса слегка ошиблась с выбором наряда: светлое платье Altuzarra в тонкую полоску оказалось слишком открытым. Со стороны было заметно, что она чувствует себя несколько скованной