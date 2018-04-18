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Невеста принца Гарри Меган Маркл надела слишком открытое платье на официальное мероприятие

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Меган Маркл появилась в элегантном наряде на молодежном форуме.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл намечена на 19 мая, но уже сейчас невеста вовсю участвует в жизни королевского семейства. Недавно принц стал послом молодежи в британском Содружестве и сообщил, что надеется на участие будущей супруги в его делах.

Сегодня пара посетила лондонский Конференц-центр, в котором проходит молодежный форум Содружества наций (Commonwealth Youth Forum). 36-летняя актриса слегка ошиблась с выбором наряда: светлое платье Altuzarra в тонкую полоску оказалось слишком открытым. Со стороны было заметно, что она чувствует себя несколько скованной

Но Меган спас объемный черный пиджак Camilla and Marc. Образ невеста принца дополнила клатчем Orton и элегантными туфлями на высоком каблуке Tamara Mellon.

Фото: globallookpress

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