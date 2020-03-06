Медсестра придумала полезные бьюти-хаки, которые помогут лучше защититься от коронавируса
Австралийка, которая в данный момент путешествует по Японии со своим женихом, в своем посте на Facebook поделилась неожиданными способами остановить распространение микробов. Ее публикацией заинтересовался британский онлайн-портал The Sun. Женщина написала: «Я признаю, что немного извращенка и гермафоб (человек, панически боящийся микробов – прим. ред.), но вы бы меня поняли, узнав, что я вижу каждый день в больнице. Я медсестра и поэтому гигиена рука для меня очень важна. Потому первое, что я делаю, чтобы защититься от коронавируса, никогда не кладу на свою кровать грязную одежду и сумки, в которых была на улице».
Второй совет от женщины – никогда не ложиться в постель, не приняв хороший душ. Но самая главная ее бьюти-находка – регулярно дезинфицировать все свои украшения, включая обручальное и помолвочное кольца, антисептическими средствами. Медсестра для этого использует пропитанные спиртом тампоны или салфетки с антисептиком: «После каждого выхода на улицу я снимаю украшения и протираю их, прежде чем снова надеть. Ведь кто знает, что застряло в его маленьких трещинках?» Также женщина напомнила о риске использования сушилок для рук в общественных местах, так как из-за влаги и тепла в них молниеносно размножаются и процветают бактерии: «Всегда используйте одноразовые полотенца для рук, если они есть, а если их нет, лучше просто встряхните руки и снова используйте дезинфицирующее средство для рук».
Фото: vostock-photo
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