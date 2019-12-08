Медный цвет волос, облегающее трико, короткая стрижка: изменившуюся Вера Брежневу сравнили с Миллой Йовович
Вера Брежнева примерила неожиданный образ на съемках для обложки журнала Flacon Magazine.
«Узнаете? Я не устану вас удивлять) и удивлять себя)) Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения», — прокомментировала преображение певица.
Поклонники сравнили изменившуюся любимицу с Миллой Йовович.
А как считаете вы, подходит Вере такой образ?
Фото и видео: instagram
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