Мечтавшая о губах Анджелины Джоли девушка едва не лишилась их после увеличения

Со временем ситуация не улучшалась, а лишь усугублялась: отек все больше нарастал и боль не проходила. В результате чего Уилсон обратилась за медицинской помощью, врачи диагностировали ей сосудистую окклюзию — непроходимость кровеносных сосудов. Тогда состояние Джем было критическим, и медики вызвали косметолога из клиники для того, чтобы она сделала инъекцию гиалуронидазы — препарата, используемого для устранения избытка гиалуроновой кислоты. По словам героини материала, это была самая мучительная и сильнейшая боль, которую она когда-либо испытывала.

«Это преподало мне очень суровый урок, я могла полностью потерять ткани на лице и губах, если бы мои родители не действовали быстро и не позвонили в скорую», — заключила Джем Уилсон.