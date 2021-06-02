Мечтавшая о губах Анджелины Джоли девушка едва не лишилась их после увеличения
20-летняя студентка впервые захотела увеличить губы, для этого она обратилась в одну из специализированных клиник Манчестера. После процедуры Джем Уилсон заметила серьезные отеки, но косметолог заверила девушку, что это нормальная реакция, которая пройдет через несколько дней, и предложила пакет со льдом. Но спустя несколько часов после инъекций красоты Джем ощутила сильнейшую боль и заметила, что губы приобрели бело-серый оттенок. На данный инцидент обратили внимание в Daily Mail.
Со временем ситуация не улучшалась, а лишь усугублялась: отек все больше нарастал и боль не проходила. В результате чего Уилсон обратилась за медицинской помощью, врачи диагностировали ей сосудистую окклюзию — непроходимость кровеносных сосудов. Тогда состояние Джем было критическим, и медики вызвали косметолога из клиники для того, чтобы она сделала инъекцию гиалуронидазы — препарата, используемого для устранения избытка гиалуроновой кислоты. По словам героини материала, это была самая мучительная и сильнейшая боль, которую она когда-либо испытывала.
«Это преподало мне очень суровый урок, я могла полностью потерять ткани на лице и губах, если бы мои родители не действовали быстро и не позвонили в скорую», — заключила Джем Уилсон.
Фото: Instagram gemwilsonxo
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