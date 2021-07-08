Мечтавшая о блонде блогер дважды за день осветлила волосы и удивилась результатам

В результате 35-летняя женщина сильно повредила структуру волос. По ее словам, после первой попытки обесцвечивания волосы приобрели рыжеватый оттенок и стали ломкими, но Джейд была полна решимости сделать их более светлыми, поэтому и нанесла специальное средство во второй раз. После данных манипуляций британка заметила, что ее волосы буквально обламывались при малейшем прикосновении. На историю обратили внимание в издании Daily Mail.

По словам героини материала, она понимала, что осветление навредит волосам, но не представляла, что ущерб будет настолько серьезным. Джейд не нашла иного способа, кроме как сбрить оставшиеся волосы и прокрасить их в синий цвет. «Я определенно усвоила урок и больше никогда не буду обесцвечивать волосы самостоятельно. Отныне я всегда буду ходить в парикмахерскую», — заключила Джарвис.