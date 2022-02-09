Мазать лицо вазелином против морщин – новый бьюти-тренд, но насколько он безопасен
Изабель Люкс – активная пользовательница платформы TikTok и по совместительству бьюти-блогер. Ей 30 лет, и она называет себя «зависимой от ухода за кожей». Девушка признается, что пробует все новые способы сохранить молодость кожи. Изабель рассказала, что слово «слаггинг» она узнала из соцсетей, хотя использует вазелин вместо ночного крема уже 15 лет. Блогер утверждает, что это средство справляется с питанием и увлажнением кожи гораздо лучше даже самых премиальных кремов.
Но использование вазелина совсем не новшество. В СССР им мазали все: от ботинок до сухой кожи на локтях и щек детей перед выходом на мороз.
Как сообщила врач-дерматовенеролог Юлия Андреанова в разговоре с Газета.Ru: «В СССР вазелином мазали все – и руки, и лицо, и пятки, что только не мазали. Так что это не корейский тренд. Можно сказать, что это советский бренд и советский тренд».
Вазелин — это продукт переработки нефти, смесь минерального масла и твердых парафинов. Он покрывает кожу пленкой, за счет чего достигается эффект окклюзии (компресса), и, как следствие, плотность кожи повышается, лицо выглядит более здоровым, свежим и молодым. Звучит не очень приятно и обнадеживающе. Состав так вообще лучше не знать.
По словам Юлии Андреановой, использование вазелина может стать причиной закупорки пор кожи, что, в свою очередь, приводит к развитию акне и даже остиофолликулита (гнойных воспалений на коже). Врач также не рекомендует применять вазелин при любых гормональных нарушениях.
Вазелин блокирует влаго- и воздухообмен кожи с окружающей средой. Не исключено, что временно лицо будет выглядеть красиво и свежо, но негативных последствий не избежать.
Фото: Freepik