Изабель Люкс – активная пользовательница платформы TikTok и по совместительству бьюти-блогер. Ей 30 лет, и она называет себя «зависимой от ухода за кожей». Девушка признается, что пробует все новые способы сохранить молодость кожи. Изабель рассказала, что слово «слаггинг» она узнала из соцсетей, хотя использует вазелин вместо ночного крема уже 15 лет. Блогер утверждает, что это средство справляется с питанием и увлажнением кожи гораздо лучше даже самых премиальных кремов.

Но использование вазелина совсем не новшество. В СССР им мазали все: от ботинок до сухой кожи на локтях и щек детей перед выходом на мороз.