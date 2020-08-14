Мать знаменитого актера Криса Хемсворта раскрыла секрет своей неувядающей красоты

Своим секретом красоты Леони поделилась с его женой, Эльзой Патаки, которая, в свою очередь, рассказала их британскому онлайн-порталу Daily Mail. «Она просто потрясающе выглядит! И с каждым годом все лучше и лучше», – отметила она. По фотомодели и актрисы, секрет молодости ее свекрови заключается в строгом интервальном голодании. Эльза начала с того, что придерживалась этой системы питания один раз в день, а затем перешла к графику 8 часов можно есть, а в течение оставшихся 16-ти – воздерживаться от любой пищи. «Она была первым человеком, которого мы знаем, который начал строго придерживаться принципов интервального голодания», – рассказала она.

Фото: Instagram chrishemsworth

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