Как женщина призналась британскому онлайн-порталу Daily Mail, впервые об этом трюке ей рассказала клиентка, но она не особо верила в его действенность, однако, когда ее дочь Зиенна захотела пойти в школу с красивыми локонами, решила попробовать забавный бьютихак на ее длинных волосах. И оказалось, что абсурдный метод действительно работает. Парикмахер разделила волосы дочери на 4 равные части и потом каждую из них накрутила на самый обычный носок, а получившиеся самодельные жгуты закрепила самыми обычными зажимами и затем распылила на них воду из пульверизатора, чтобы немного увлажнить. После чего девочка отправилась спать.Наутро Линси сняла носки с волос Зиенны, расплела ее волосы и была невероятно удивлена, когда увидела роскошные крупные локоны. «Обычно в таких случаях я использую бигуди или щипцы, но волосы подвергаются тепловому воздействию и кудри довольно быстро разваливаются, – пояснила она, – однако носки сотворили настоящее чудо: прическа сохранялась целых четыре дня. Это просто невероятно! При этом и Зиенна чувствовала себя хорошо в процессе, и ее волосы не портились из-за высоких температур, а результат был просто роскошный». Линси настолько впечатлилась данным фактом, что решила попробовать применить этот бьютихак в своей профессиональной деятельности: «Думаю, что смогу использовать данную технику в будущем, когда буду делать свадебные прически невестам, их подружкам и маленьким девочкам-цветочницам. Да и мамы дочерей теперь могут взять этот трюк на заметку». Не остались равнодушными к данному способу завивки волос и обычные пользователи, заявившие, что это просто восхитительно и гениально и что они тоже хотят попробовать накрутить волосы на носки.Фото: vostock-photo, facebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!