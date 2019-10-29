Мать вылечила болезненную экзему сына за ночь при помощи дешевого «чудо-крема» из супермаркета
43-летняя женщина рассказала британскому онлайн-таблоиду The Sun, что особенно сильно были поражены экземой ступни Бэна, доходило до того, что кожа на них трескалась и кровоточила, отчего мальчик просто не мог надеть обувь или ходить. За годы она перепробовала практически все средства лечения этой болезни, которые ей назначал врач общей практики, но все было бесполезно.
В начале 2019 года у мальчика произошло обострение заболевания, его состояние резко ухудшилось и было настолько плохим, что женщина периодически была вынуждена отрезать пласты шелушащейся кожи с его ног при помощи кусачек. По ее словам, это было просто душераздирающе.
Сара была уже в полном отчаянии от невозможности хоть как-то помочь сыну. Однажды она пошла в супермаркет за покупками и там обнаружила крем с кокосовым маслом с символичным названием «Чудо» и решила, что ей уже нечего терять, потому она решила его купить в надежде хотя бы избавить его от ужасающей сухости кожи. Она намазала этим кремом сыну ноги на ночь, и утром была просто шокирована увиденными результатами. «Это было просто удивительно. Мне хотелось плакать от счастья, когда я увидела его ноги. Всего за ночь они стали совершенно другими. Бэн был поражен не меньше меня. Это было очень важно для нас обоих». Теперь мальчик, которому в этом году исполнилось 9 лет, может бегать, играть с друзьями на улице и заниматься спортом.
«Раньше мне все время было больно. Мои ноги пузырились и кровоточили. Сейчас я чувствую себя намного лучше, у меня будто выросли новые ноги», – рассказал Бэн.
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, увлажняющие кремы – одно из главных средств для лечения атопической экземы. Это заболевание чаще всего встречается у детей и часто развивается еще до того, как ребенок достигнет годовалого возраста. Заболевание характеризуется зудом и покраснением кожи, со временем она становится сухой, начинает трескаться и кровоточить.
Фото: vostock-photo
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