Мать убита горем из-за того, что не узнает дочь после пластических операций
Фото: instagram.com/laub212
Лора Лу Браун столкнулась с издевательствами из-за своей внешности. Тогда она приняла решение пойти на шоу, участие в телепроекте помогло девушке сделать первые две операции бесплатно.
Когда программа подошла к концу, на Лору обрушились многочисленные злобные комментарии, из-за которых она захотела изменить свою внешность, доведя до идеала. «Я уговорила косметическую компанию помочь мне. Они согласились сделать все бесплатно при условии, что я стану представлять их компанию. Единственное, что я оплатила сама, была операция на носу», — сказала она.
31-летняя девушка пережила около 20 хирургических вмешательств по коррекции тела. Она сделала шесть бразильских подтяжек ягодиц, пять партий липосакции, три пластики груди, одну подтяжку груди, две пластики носа, операцию на глаз лисицы (когда кожа вокруг глаз разрезается и натягивается для подтяжки бровей), кроме того, вставила виниры.
Лора говорит, что наконец-то ей нравится, как она выглядит, но девушка все еще хочет работать над собой.
Родители, друзья и семья Лауры умоляют ее прекратить хирургические вмешательства.
«Моя мама и вся семья были убиты горем, наблюдая за моими изменениями, — уточнила девушка. — Многие подростки пишут мне в Instagram, говоря: «Я хочу быть похожей на тебя», но я хочу призвать всех любить себя такими, какие вы есть. Несмотря на то, что я продвигаю хирургическую компанию, я никогда не буду рекламировать ее никому моложе 18 лет».
Фото: Instagram/@laub212, pixabay.com
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