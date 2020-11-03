Мать убита горем из-за того, что не узнает дочь после пластических операций

Лора Лу Браун столкнулась с издевательствами из-за своей внешности. Тогда она приняла решение пойти на шоу, участие в телепроекте помогло девушке сделать первые две операции бесплатно.

Когда программа подошла к концу, на Лору обрушились многочисленные злобные комментарии, из-за которых она захотела изменить свою внешность, доведя до идеала. «Я уговорила косметическую компанию помочь мне. Они согласились сделать все бесплатно при условии, что я стану представлять их компанию. Единственное, что я оплатила сама, была операция на носу», — сказала она.