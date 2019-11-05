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Мать троих детей увеличила свою пятую точку и осталась с ужасающими дырами на ягодицах

Косметологическая процедура по увеличению ягодиц для 26-летней Анджелы Педросы вместо аппетитных округлостей обернулась гниющей плотью и массивными кратерами на попе.

Молодая женщина призналась британскому онлайн-таблоиду The Sun, что на безоперационное увеличение решилась, потому что хотела, чтобы у ее попы «появился дополнительный объем, чтобы она выглядела более сексуальной и выразительной». Но, по словам Анджелы, тщеславие дорого ей стоило.

Она обратилась к частному доктору Симоне Коста, которую ей рекомендовали и которая просила более низкую цену по сравнению с крупными клиниками. Она практиковала на дому и вместо запланированных инъекций гидрогеля ввела Анджеле в ягодицы промышленный силикон: во время первого визита «специалист» ввела женщине 100 мл, во время второго – еще 200 мл.

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Фото: facebook

В течение часа после повторной процедуры у матери троих детей начались жуткие боли по всему телу, не помогло даже обезболивающее, затем у нее пропал слух. Состояние Анджелы быстро ухудшалось. Родные отправили ее в больницу, где ее срочно госпитализировали. «Я провела в больнице около двух месяцев, страдая от сильнейшей боли, по крайней мере, в течение 20 дней, не помогал даже морфин, – рассказала Анджела. – Я была совершенно беспомощна, не могла лежать на спине, я впала в глубокую депрессию».

Несмотря на интенсивное медицинское вмешательство, у женщины начала развиваться инфекция в обеих ягодицах, ее мышцы и ткани начали гнить заживо, а сепсис – поражать другие органы, заставляя тело раздуваться. Она была близка к смерти.

В конце концов врачи смогли спасти Анджеле жизнь, вырезав из ее ягодиц разлагающуюся плоть и накачав ее антибиотиками и стероидами. Затем они пообещали восстановить ее пятую точку при помощи ее собственного жира, но ей необходимо ждать около года, пока рубцы не смягчатся и не заживут. Анджела признается: «Я регулярно ходила в спортзал, делала упражнения, но мне не нравилось, как я выглядела. Я была слишком тщеславна и это дорого мне стоило. С тех пор как я сделала инъекции, я испытываю постоянную боль. Первая реконструкция прошла неудачно – швы разошлись и перенесенный жир вытек, так у меня появилась еще одна яма на попе. Я в ужасе, что вторая попытка тоже может оказаться неудачной».

Полиция начала расследование по факту нанесения тяжкого вреда здоровью женщины. Выяснилось, что Коста – фиктивный доктор, она простая массажистка, у которой не было медицинской лицензии на оказание косметологических услуг. Она была арестована и три месяца провела в тюрьме, после чего была освобождена под залог до суда.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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