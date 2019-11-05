Мать троих детей увеличила свою пятую точку и осталась с ужасающими дырами на ягодицах

В конце концов врачи смогли спасти Анджеле жизнь, вырезав из ее ягодиц разлагающуюся плоть и накачав ее антибиотиками и стероидами. Затем они пообещали восстановить ее пятую точку при помощи ее собственного жира, но ей необходимо ждать около года, пока рубцы не смягчатся и не заживут. Анджела признается: «Я регулярно ходила в спортзал, делала упражнения, но мне не нравилось, как я выглядела. Я была слишком тщеславна и это дорого мне стоило. С тех пор как я сделала инъекции, я испытываю постоянную боль. Первая реконструкция прошла неудачно – швы разошлись и перенесенный жир вытек, так у меня появилась еще одна яма на попе. Я в ужасе, что вторая попытка тоже может оказаться неудачной».

Полиция начала расследование по факту нанесения тяжкого вреда здоровью женщины. Выяснилось, что Коста – фиктивный доктор, она простая массажистка, у которой не было медицинской лицензии на оказание косметологических услуг. Она была арестована и три месяца провела в тюрьме, после чего была освобождена под залог до суда.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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