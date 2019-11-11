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Мать троих детей осветлила дома волосы и практически облысела

26-летняя американка Иден Гиллиам решила перекраситься из шатенки в блондинку, однако домашний краситель неожиданным образом «расплавил» ее волосы до самых корней, после чего они выпали пучками.

Женщина призналась американской версии таблоида The Sun, что давно хотела вернуться к своему натуральному блонду, но решила провести процедуру окрашивания дома, чтобы сэкономить деньги и время. Она зашла в магазин, где ей посоветовали приобрести осветляющую краску, которая к тому же распутывает и лечит волосы.

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Фото: facebook

Когда Иден пришла домой, то смешала краску с лечебным бальзамом согласно инструкции, но в результате этого сочетания ее некогда красивые локоны начали «буквально таять». Американка отчаянно пыталась смыть средство, но, когда провела руками по волосам, они начали отваливаться и падать к ее ногам. По утверждению женщины, все произошло в считанные минуты. Сейчас женщина призывает других не совершать ее ошибку и красить волосы в салоне: «Похоже, мои волосы просто растаяли. Единственное, с чем я могу сравнить то, что со мной произошло, это побочный эффект химиотерапии, когда их волосы выпадают целыми пучками. Я плакала три дня подряд. Это очень удручает. Осветлитель очень сильно повредил мои волосы, потому любое лечение было просто бесполезным».

Когда Иден стала изучать вопрос, то узнала, что краска с так называемым релаксантом больше подходит для жестких афроамериканских волос: «После того как все пошло не так, я позвонила подруге и спросила, что я могу сделать. Она ответила, ничего. Волосы уже не спасти. Лучшее, что ты можешь сделать, это просто отрезать их и надеяться, что они все же отрастут».

Женщина добавляет, что у нее были длинные и действительно красивые волосы до ребер, она отращивала их годами и заботилась о том, чтобы они были здоровы. После того как история Иден стала достоянием гласности, люди предложили ей помощь и даже скинуться на хороший парик.

«Самое ужасное, что теперь мои дети не играют с моими волосами. То, что от них осталось, выглядит просто ужасно, а на ощупь очень жестко. Я ничего не могу с этим поделать, лишь продолжаю делать маски из кокосового масла в надежде вернуть все назад. Мои дети не могут привыкнуть к тому, как я выгляжу. Они очень любили мои длинные волосы и всегда хотят потрогать их, но сейчас не могут. Да и я не хочу, чтобы они их касались. Я собираюсь попробовать носить парик», – резюмирует Иден.

Фото: vostock-photo, facebook_

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