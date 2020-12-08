Мать сделала одному из сыновей-близнецов татуировку, чтобы различать их

Именно это происшествие заставило женщину предпринять решительный шаг, который позволит всем отличить близнецов друг от друга, и сделала одному из сыновей татуировку. «Свекровь сразу заметила свою ошибку и вызвала скорую. Все обошлось. Однако бабушка перепугалась больше внука и отказалась присматривать за детьми, чтобы не брать на себя такую ответственностью. Я пыталась облегчить ее беспокойство, но это не помогало», – написала она, добавив, что сделать медицинскую татуировку ей посоветовал доктор.

Женщина с радостью согласилась, тогда специалисты сделали Джеку, которому требовалось делать укол, перманентный рисунок на теле – веснушку размером не больше ластика на карандаше на участке кожи, который легко заметить. Ребенок при этом находился под легким седативным наркозом, как в стоматологических кабинетах. «Мои мальчики действительно очень похожи, – продолжила топикстартер. – Честно говоря, мы с мужем тоже их часто путаем. Татуировка со временем станет бледнее, чем сейчас. Но к тому моменту они уже станут взрослее и начнут отличаться друг от друга больше». Однако как только свекровь обнаружила то, что сделала невестка, она пришла в ярость, заявив, что та зашла слишком далеко.

Под постом молодой матери разгорелось жаркое обсуждение, в котором набралось больше 2 тысяч комментариев. Реакция пользователей форума была однозначной: они с пониманием отнеслись к решению женщины: «Я лучше вытатуирую на ребенке динозавра, чем испорчу его здоровье», «Это будто фальшивая веснушка, о чем вообще может быть речь», «Реакция вашей свекрови неадекватна: будто вы вытатуировали ему «рукав» с пин-ап девушками и черепами», – написали они.

Фото: depositphotos

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