Мать с грудным ребенком раскритиковали за желание не забывать о маникюре и макияже

Как сообщает онлайн-издание The Sun, 23-летняя девушка ежедневно встает в 5 утра, чтобы сделать макияж, завить волосы, накрасить ресницы и выбрать подходящий наряд на день. Она совершенно не хочет соответствовать расхожему стереотипу о том, что молодые матери должны быть замотанными, в растянутом спортивном костюме и отрыжкой малыша в шевелюре. Более того, подобный образ для нее – один из самых страшных кошмаров. Деми-Луиза попросту отказывается запускать себя только потому, что у нее теперь есть ребенок.

Британка уверена, что женщиной надо оставаться несмотря ни на что, это помогает ей хорошо себя чувствовать. По этой причине она первым делом после выписки из роддома пошла в парикмахерскую и маникюрный салон и с тех пор регулярно берет тайм-аут от материнства, чтобы привести себя в порядок. «До того, как у меня родилась дочь, я никогда не выходила из дома без полного макияжа, идеально уложенных ногтей и прически — так почему это должно измениться, когда я стала мамой?» - с недоумением отмечает она.