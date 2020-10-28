Мать с грудным ребенком раскритиковали за желание не забывать о маникюре и макияже
Как сообщает онлайн-издание The Sun, 23-летняя девушка ежедневно встает в 5 утра, чтобы сделать макияж, завить волосы, накрасить ресницы и выбрать подходящий наряд на день. Она совершенно не хочет соответствовать расхожему стереотипу о том, что молодые матери должны быть замотанными, в растянутом спортивном костюме и отрыжкой малыша в шевелюре. Более того, подобный образ для нее – один из самых страшных кошмаров. Деми-Луиза попросту отказывается запускать себя только потому, что у нее теперь есть ребенок.
Британка уверена, что женщиной надо оставаться несмотря ни на что, это помогает ей хорошо себя чувствовать. По этой причине она первым делом после выписки из роддома пошла в парикмахерскую и маникюрный салон и с тех пор регулярно берет тайм-аут от материнства, чтобы привести себя в порядок. «До того, как у меня родилась дочь, я никогда не выходила из дома без полного макияжа, идеально уложенных ногтей и прически — так почему это должно измениться, когда я стала мамой?» - с недоумением отмечает она.
Деми-Луиза регулярно выкладывала снимки того, как она выглядит, когда нянчится с малышом, однако не ожидала, что будет подвергнута шквалу критики за то, как она выглядит. Многие пользователи Сети пытались пристыдить ее за длинные ногти, потому что, по их мнению, с такими длинными ногтями неудобно менять подгузник, купать, кормить и переодевать новорожденную малышку. Только на основании этого люди стали обвинять женщину в том, что она плохая мать и не уделяет достаточно внимания дочери. «В соцсетях сразу стали яростно нападать на меня и говорить, что ухоженные ногти и накладные ресницы надо заменить ночными кормлениями, вонючей пижамой и волосами, собранными в гульку. Будто меня больше нет. А я хочу краситься и носить красивые платья в том числе и ради дочери», – пояснила Деми-Луиза, добавляя, что сначала подобные комментарии сильно ранили ее и доводили до слез, а теперь она старается просто не обращать на них внимание. Справляться с негативом ей помогает и поддержка мужа, который доволен, что его жена прекрасно выглядит.
Фото: Facebook John A Taylor
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