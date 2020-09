Мать раскритиковала облегающее свадебное платье дочери и запретила ей толстеть до церемонии

Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, ссылаясь на шоу Say Yes To The Dress («Скажи платью да») на телеканале TLC, в котором профессиональные стилисты помогают будущим новобрачным выбрать подвенечный наряд по душе. Главной героиней передачи стала женщина-священник англиканской церкви Джемма, которая обычно проводит чужие свадьбы. Она вскоре собирается сама выйти замуж и очень хочет найти платье своей мечты. «Я привыкла находиться на церемонии во всем черном, единственной яркой деталью является только мой белый воротничок, но на собственном празднике я хочу в полной мере раскрыть собственную индивидуальность», – сказала она.