Мать раскритиковала облегающее свадебное платье дочери и запретила ей толстеть до церемонии

Во время примерки первого образа, подобранного профессионалом, девушка появилась перед родными в облегающем белом платье в греческом стиле без рукавов и с открытой спиной, украшенном дизайнерскими деталями на плечах и талии. Сестре Джеммы очень понравился и фасон наряда, и посадка. Однако суперсамоуверенная мать невесты, Сью, не оценила красоты наряда, заявив, что в нем дочь «не может себе позволить поправиться ни на грамм или просто в него не влезет», да и тазовые кости в нем выпирают. На что Джемма со смехом отметила: «Моя мама жестока. Она поступила по-настоящему ужасно!»

Пользователи Сети не оценили прямолинейности пожилой женщины, считающей, что после 70 лет можно говорить все, что вздумается, и они, не стесняясь в выражениях, раскритиковали ее. «Какая жестокая женщина!», «Даже если она права, не все свои мысли следует выражать столь грубо, особенно, когда твоя дочь выбирает свадебное платье», «Ее мать сама выглядит ужасно! Прежде чем давать такие резкие комментарии внешнего вида дочери, ей следует самой сходить к парикмахеру», «Ты выглядишь прекрасно и можешь надеть любое платье, которое подчеркивает твою фигуру. Остальные просто завидуют – и твоя мать тоже», – написали они в комментариях. Стилист, в свою очередь, также отметил, что девушке чрезвычайно идет это платье, а образ получился по-голливудски гламурным.

Фото: depositphotos

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