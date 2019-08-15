Мать, потратившая 800 тысяч рублей на конкурсы красоты 10-летней дочери, была жестко раскритикована

Лу, работающая официанткой в одном из кафе Соединенного Королевства, решила подсчитать расходы на подготовку к соревнованиям: «За четыре года сумма расходов на все, от организации поездки, оплаты отелей до костюмов и ресниц, определенно превысила 10 000 фунтов стерлингов (около 800 000 рублей). Только поездка на конкурс во Флориду, США, обошлась в 3100 фунтов».

Однако немногие оценили ее усилия – в Сети сейчас очень много противников проведения подобных соревнований. Причем критикуют женщину не только незнакомцы, заявляющие, что она «отвратительна, раз заставляет дочь краситься и наносить искусственный загар», но и люди из ближайшего круга, считающие, что «Лу – сумасшедшая, если позволяет дочери участвовать в подобном мероприятии, и они бы никогда не сделали со своими детьми».