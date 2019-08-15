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Мать, потратившая 800 тысяч рублей на конкурсы красоты 10-летней дочери, была жестко раскритикована

37-летняя британка Лу Хэнди спустила небольшое состояние на покупку костюмов, накладных ресниц, автозагаров, косметики и прочих атрибутов, необходимых для участия в конкурсах красоты, а также на доставку дочери Мии до места их проведения во всему миру.

Как сообщает британское онлайн-издание The Sun, мать троих детей водит свою дочь Мию по конкурсам красоты с тех пор, как ей исполнилось всего 6 лет. По ее словам, победить в них – мечта ее девочки, после того как та увидела эпизод шоу «Малыши и диадемы». Лу также утверждает, что эти конкурсы помогли Мие обрести уверенность в себе, после того как ей три года назад поставили диагноз «эпилепсия». В настоящее время девочка носит титул королевы красоты Международного юниорского конкурса США.

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facebook Mia Lou Handy Lee

Лу, работающая официанткой в одном из кафе Соединенного Королевства, решила подсчитать расходы на подготовку к соревнованиям: «За четыре года сумма расходов на все, от организации поездки, оплаты отелей до костюмов и ресниц, определенно превысила 10 000 фунтов стерлингов (около 800 000 рублей). Только поездка на конкурс во Флориду, США, обошлась в 3100 фунтов».

Однако немногие оценили ее усилия – в Сети сейчас очень много противников проведения подобных соревнований. Причем критикуют женщину не только незнакомцы, заявляющие, что она «отвратительна, раз заставляет дочь краситься и наносить искусственный загар», но и люди из ближайшего круга, считающие, что «Лу – сумасшедшая, если позволяет дочери участвовать в подобном мероприятии, и они бы никогда не сделали со своими детьми».

Однако сама женщина, несмотря ни на что, уверена в своей правоте. Она утверждает, что конкурсы учат ее дочь организованности и дисциплинированности: «Когда у Мии есть шоу, она ежедневно гуляет по 20 минут, готовится собеседованиям, а это жизненно важный навык». И несмотря на диагностированную у девочки эпилепсию, из-за которой она может внезапно терять сознание и испытывать припадки, Лу не намерена запрещать дочери участвовать в конкурсах красоты, считая это вкладом в ее будущее.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: facebook Mia Lou Handy Lee

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