Мать-одиночка заработала целое состояние на обзорах сосисок и спонжей для макияжа

Антонелла, мать-одиночка из Манчестера, никогда не думала, что благодаря своим обзорам всего, что придет в голову (от ароматических спреев до колбасок), станет интернет-сенсацией, соберет миллионы подписчиков в социальных сетях и заработает миллионы.
Как сообщает британский интернет-журнал Mirror, женщине в 37 лет пришлось оставить работу психиатрической медсестры из-за проблем со здоровьем, которые мешали ей контролировать пациентов и устроиться на полдня в приемную врача общей практики.
Карьера Антонеллы как блогера началась в 2017 году, когда Facebook захватил новый тренд – делать обзоры с целью заработать немного денег. Все попытки знакомых на этой ниве казались ей ужасно скучными, потому она поспорила с подругой на 50 пенсов, кто из них сделает более интересную рецензию на блеск, увеличивающий объем губ. В качестве критерия качества было количество лайков под постом в соцсети. Видеоролик Антонеллы получился настолько смешным, что люди попросили ее снять еще что-нибудь.
В то время женщина не была сильно загружена на работе, ее дочь училась в университете, потому свое свободное время она решила потратить на это забавное, как ей казалось, развлечение. Для начала она решила сделать обзор на DVD с упражнениями от звезд, который собрал 98 миллионов просмотров всего за несколько дней.
«Отклик на мои рецензии был просто ошеломляющим, – рассказывает Антонелла. – Всего за 6 недель я стала знаменитостью в Facebook. Я бросила свою работу и теперь зарабатываю шестизначные гонорары». Спустя всего два года у блогера уже более 2 миллионов подписчиков и компании умоляют ее попробовать их продукцию.
Под микроскопом у женщины может оказаться абсолютно все, что угодно – от спонжей для макияжа и косметики до нижнего белья, каш и сосисок. Очень часто запросы на обзоры тех или продуктов она получает от своих подписчиков – они уверены, что получат абсолютно честный отзыв.
Сегодня карьера блогера продолжает развиваться семимильными шагами: она выступает на BBC One в качестве рецензента на шоу «Клиент всегда прав», ведет колонки в журналах Chat Magazine и That's Life in Australia and New Zealand.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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