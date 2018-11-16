Мать-одиночка заработала целое состояние на обзорах сосисок и спонжей для макияжа

Антонелла, мать-одиночка из Манчестера, никогда не думала, что благодаря своим обзорам всего, что придет в голову (от ароматических спреев до колбасок), станет интернет-сенсацией, соберет миллионы подписчиков в социальных сетях и заработает миллионы.

Как сообщает британский интернет-журнал Mirror, женщине в 37 лет пришлось оставить работу психиатрической медсестры из-за проблем со здоровьем, которые мешали ей контролировать пациентов и устроиться на полдня в приемную врача общей практики.

Карьера Антонеллы как блогера началась в 2017 году, когда Facebook захватил новый тренд – делать обзоры с целью заработать немного денег. Все попытки знакомых на этой ниве казались ей ужасно скучными, потому она поспорила с подругой на 50 пенсов, кто из них сделает более интересную рецензию на блеск, увеличивающий объем губ. В качестве критерия качества было количество лайков под постом в соцсети. Видеоролик Антонеллы получился настолько смешным, что люди попросили ее снять еще что-нибудь.