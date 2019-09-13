Мать-одиночка, весившая 105 кг, похудела вдвое и стала моделью

Как сообщает онлайн-портал Daily Mail UK, одинокая мать двоих детей всего 4 года назад и не думала, что может стать моделью, потому что ее плавно приближался к отметке 105 килограммов. Конечно, к тому моменту за ее плечами уже была успешная карьера диджея, но молодая женщина очень комплексовала из-за того, как она выглядит, и была очень не уверена в себе. Дошло до того, что она боялась выходить на сцену из-за своего внешнего вида.

Чтобы изменить это, Бонни на время оставила работу и начала усиленно тренироваться, чтобы сбросить ненавистные килограммы. Она посещала спортзал 6 раз в неделю.

Она призналась: «У меня не было лишнего веса, пока я впервые не забеременела. Тогда я начала есть буквально все, что мне под руку попадалось. Мне нравилось то время, но не то, как я стала выглядеть. После родов я попыталась сбросить вес, чтобы вновь почувствовать себя собой, но через полгода обнаружила, что вновь беременна, и все повторилось вновь. Я работала диджеем на протяжении нескольких лет, но лишние килограммы буквально парализовали меня – я не могла выйти на сцену и готова уже была пойти работать в супермаркет. Мне нужен был стимул, чтобы взять себя в руки».