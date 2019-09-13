Мать-одиночка, весившая 105 кг, похудела вдвое и стала моделью

Как сообщает онлайн-портал Daily Mail UK, одинокая мать двоих детей всего 4 года назад и не думала, что может стать моделью, потому что ее плавно приближался к отметке 105 килограммов. Конечно, к тому моменту за ее плечами уже была успешная карьера диджея, но молодая женщина очень комплексовала из-за того, как она выглядит, и была очень не уверена в себе. Дошло до того, что она боялась выходить на сцену из-за своего внешнего вида.
Чтобы изменить это, Бонни на время оставила работу и начала усиленно тренироваться, чтобы сбросить ненавистные килограммы. Она посещала спортзал 6 раз в неделю.
Она призналась: «У меня не было лишнего веса, пока я впервые не забеременела. Тогда я начала есть буквально все, что мне под руку попадалось. Мне нравилось то время, но не то, как я стала выглядеть. После родов я попыталась сбросить вес, чтобы вновь почувствовать себя собой, но через полгода обнаружила, что вновь беременна, и все повторилось вновь. Я работала диджеем на протяжении нескольких лет, но лишние килограммы буквально парализовали меня – я не могла выйти на сцену и готова уже была пойти работать в супермаркет. Мне нужен был стимул, чтобы взять себя в руки».
Фото: Instagram
Тренировки и правильное питание очень быстро принесли свои плоды, Бонни потеряла половину своего изначального веса. И завела свою страничку в Instagram, чтобы рассказать о своей работе диджеем и поделиться плодами своего преображения, чтобы поддержать других людей, кто, как и она, хочет похудеть.
Сегодня наряду с работой диджеем женщина работает моделью: «На местном ТВ была реклама компании, которая искала модель для демонстрации свадебных платьев. Они хотели сделать фотосессию и провести видеосъемку. Я подала заявку и получила эту работу. Это был мой первый опыт работы моделью за деньги. После этого ко мне подошли несколько фотографов, и я появилась на страницах журнала».
Апофеозом ее преображения стало вручение Бонни премии Glamour Awards. Девушка была номинирована в категории «Модель года», но не стала об этом говорить никому из знакомых, так как не верила, что может получить ее, и была шокирована, когда это все же произошло. Отпраздновать победу она собирается в одном из ресторанов быстрого питания, куда она не заходила уже полгода.
Британка уверена, что ключ к ее успеху – всегда быть в хорошем настроении, это не менее важно, чем рутина, упражнения, хорошая еда и вода: «Я тренируюсь шесть дней в неделю и один день отдыхаю от спортзала, бегая за детьми. Снова люблю диджеить, моя семья и друзья рады за меня и у меня все хорошо».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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