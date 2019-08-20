Мать и дочь сбросили 76 кг на двоих, отказавшись всего от двух вредных привычек

Зои также не нравилось, как она выглядит, ведь ее вес составлял 110 килограммов, и она даже пыталась похудеть, но без особого успеха, потому что ей нравилось перекусывать просто от скуки: «Я постоянно что-то ела, когда мы с мамой были вместе. Когда я решила сесть на диету, то изначально была довольно скептически настроена, но, оставшись на ночь у подруги, я вдруг заметила, как я выгляжу по сравнению с ней. Но только когда мне позвонила мама и с горечью рассказала о своем весе, я поняла, что надо менять свой образ жизни».

И тогда мать и дочь решили попробовать кембриджскую программу похудения 1:1, оказались от углеводов и перестали сидеть на диване и от скуки что-то постоянно жевать.

Уже через 8 месяцев Зои похудела на 44 килограмм, а ее мама Диана – 32 килограмма. И теперь они одалживают друг у друга одежду, а незнакомцы на улице часто принимают их за сестер.