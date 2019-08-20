Мать и дочь сбросили 76 кг на двоих, отказавшись всего от двух вредных привычек

56-летняя Диана Дик и 28-летняя Зои Бодди, чьей историей заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail, больше всего на свете любили сидеть на диване перед телевизором и есть быстрые углеводы – шоколад, чипсы, печенье. А основу их ежедневного рациона, помимо сладостей и фаст-фуда, составляли картофель и хлеб. Так что неудивительно, что в какой-то момент на двоих их вес составил почти 229 килограммов.
Диана рассказывает: «Мы даже не думали заниматься физическими упражнениями, раньше я никогда и не мечтала пройти 40 километров пешком в качестве прогулки. Мы с дочерью только сидели и смотрели телевизор с детьми и постоянно что-то грызли. Я к тому моменту стала весить 116,5 килограммов, что в общем-то закономерно. И моя дочь Зои была не сильно от меня отстала. Тогда я поняла, что эта ситуация вышла из-под контроля. Я поняла, что хочу увидеть, как вырастут мои внуки, но этого может не произойти, тогда я заплакала».
Фото: facebook
Зои также не нравилось, как она выглядит, ведь ее вес составлял 110 килограммов, и она даже пыталась похудеть, но без особого успеха, потому что ей нравилось перекусывать просто от скуки: «Я постоянно что-то ела, когда мы с мамой были вместе. Когда я решила сесть на диету, то изначально была довольно скептически настроена, но, оставшись на ночь у подруги, я вдруг заметила, как я выгляжу по сравнению с ней. Но только когда мне позвонила мама и с горечью рассказала о своем весе, я поняла, что надо менять свой образ жизни».
И тогда мать и дочь решили попробовать кембриджскую программу похудения 1:1, оказались от углеводов и перестали сидеть на диване и от скуки что-то постоянно жевать.
Уже через 8 месяцев Зои похудела на 44 килограмм, а ее мама Диана – 32 килограмма. И теперь они одалживают друг у друга одежду, а незнакомцы на улице часто принимают их за сестер.
«Это была тяжелая работа, – комментирует Диана. – Моя слабость – это шоколад, как и у Зои. Кроме того, я привыкла выпивать пинту сидра. Раньше мое меню на день состояло из куска торта с большим количеством йогурта на завтрак, на обед были сэндвичи, пирожные и чипсы. И я постоянно перекусывала мороженым, шоколадом и чем-нибудь сладким. Но теперь все изменилось».
Зои добавляет: «Для меня самым трудным было контролировать размер порций. Пока я ела фрукты на завтрак, тосты на обед и что-то вроде колбасы и пюре на ужин, я не думала, сколько я ем. А ела я за двоих. Теперь на завтрак у меня каша и я строго контролирую количество съеденных углеводов в сутки».
Раньше женщины не хотели выходить на улицу, а теперь с удовольствием ходят по магазинам, гуляют и очень счастливы. Они признаются, что потеря веса подарила им новую жизнь и теперь они точно не любители диванов.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, facebook
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