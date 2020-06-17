Мать и дочь попросили покинуть супермаркет из-за слишком откровенного декольте и яркого макияжа
Как передает британский онлайн-портал The Sun, англичанки пришли в продуктовый магазин в кроп-топах с глубоким декольте и с заметным макияжем с акцентом на глаза. Когда они зашли внутрь, сотрудники магазина заявили, что дамы «выглядят ненадлежащим образом» и такая одежда и макияж не подходят для их семейного магазина. «Менеджер сказала нам, что прийти в таком виде – это то же самое, что прийти вовсе без одежды. И что мы с дочерью выглядим вульгарно. Меня ошеломило это сравнение. День был очень жарким, и мы не обязаны были ходить в шарфах и пальто», — заявила 46-летняя Шанталь.
Старшую Хамфрис подобное заявление привело в ярость, она обвинила менеджеров в том, то он сексисты. Чтобы не допустить развития скандала, сотрудники магазина разрешили матери и дочери остаться в нем, однако они решили не задерживаться в нем ни минуты и поклялись больше никогда не возвращаться ни в один из супермаркетов сети. «Я была очень расстроена тем, что произошло. Мы встали в очередь, чтобы попасть в магазин, прошли мимо сотрудника, измеряющего температуру, и вошли внутрь. Затем он развернулся и заявил, что нам придется уйти – из-за того, как мы накрашены и что на нас надето. Это было оскорбительно. Все смотрели на нас, хотя в нашей одежде не было ничего плохого», – объяснила Шанталь, добавив, что ее 18-летняя дочь – работница по уходу за пожилыми людьми и очень много работает, и такое поведение сотрудников магазина привело ее в состояние шока.
Фото: facebook Isabelle Humphreys
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